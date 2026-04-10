Investigan la muerte de un hombre tras una fiesta sexual con drogas en Valencia

La Guardia Civil investiga la muerte de un hombre de 48 años en una vivienda de Benetússer (Valencia) cuando se hallaba en compañía de otro que salió a pedir auxilio y llamó al 112, según han informado fuentes del instituto armado.

Ambos hombres habrían quedado voluntariamente para tener sexo y durante la noche habrían consumido distintas sustancias estupefacientes según ha reconocido a los agentes el hombre que inicialmente había sido engrilletado, pero que finalmente simplemente se encuentra prestando declaración para aclarar lo ocurrido.

De acuerdo con la información publicada por Las Provincias y Levante-EMV, la muerte se habría producido tras consumir droga alfa en un encuentro sexual en la vivienda.

El cuerpo no presentaba signos externos de violencia, por lo que los agentes están pendientes de la autopsia que determinará las causas de la muerte y permitirá esclarecer si el hombre que se encontraba junto con la víctima pudo tener alguna implicación en ese fallecimiento.

Un taxista del colectivo LGTBI

La víctima ha sido identificada como Fernando S. C., un taxista de 48 años, perteneciente al colectivo LGTBI y sin antecedentes. El hombre que está siendo interrogado, de 44 años y por tanto algo más joven, sí cuenta con antecedentes por violencia sexual, lo que llevó en un primer momento a sospechar que podría tratarse de un crimen entre dos hombres.

El aviso se recibió a las 6:40 de la mañana, cuando varios vecinos alertaron tras ver a un hombre muy alterado pidiendo ayuda desde el balcón de un edificio situado en la calle Nuestra Señora del Socorro, en Benetússer. Hasta el lugar acudieron con rapidez varias patrullas de la Policía Local de Benetússer y de la Guardia Civil.