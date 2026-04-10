Un joven mata a un turista de 84 años después de quedar por una aplicación de citas en Gran Canaria

Un joven de 23 años, identificado como A.R.H., ha ingresado en prisión provisional, comunicada y sin fianza tras ser detenido por la muerte de un turista de 84 años en Maspalomas (Gran Canaria). El arresto se produjo en Tenerife después de que los investigadores lograran situarle en el entorno del crimen a través de las comunicaciones mantenidas mediante una aplicación de citas.

Los hechos tuvieron lugar el 15 de marzo en el apartamento turístico donde se alojaba la víctima, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. De acuerdo con la investigación de la Policía Nacional, ambos hombres habían concertado un encuentro a través de la citada plataforma. Durante la cita, el detenido habría intentado hacerse con pertenencias del anciano. Al percatarse del robo, la víctima habría tratado de evitarlo, iniciándose un forcejeo en el que el hombre cayó y se golpeó en la cabeza, un impacto que resultó fatal.

Detención en Tenerife

Tras lo sucedido, el sospechoso abandonó el lugar y se desplazó a Tenerife, donde finalmente fue localizado y detenido. El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional ha basado parte de la investigación en el análisis de las comunicaciones previas entre ambos, además de en otros indicios recopilados durante las diligencias.

La pareja del detenido, una mujer de 44 años, también fue arrestada. En su caso, ha quedado en libertad provisional con la obligación de comparecer mensualmente ante la autoridad judicial. Ambos son españoles y de origen peninsular, según las fuentes consultadas por el diario El Día.

Los investigadores tratan ahora de determinar si el crimen fue un hecho puntual o si el arrestado utilizaba habitualmente aplicaciones de citas para contactar con hombres, especialmente turistas o personas de avanzada edad, con la finalidad de sustraerles dinero u objetos de valor durante los encuentros.