Un incendio en un poblado chabolista de Níjar deja a 15 inmigrantes sin papeles para su regularización

El incendio registrado este viernes en el poblado chabolista de Los Grillos, en Níjar —Almería—, ha dejado sin hogar a unas 15 personas inmigrantes, que han perdido sus pertenencias y, en varios casos, la documentación necesaria para sus procesos de regularización. El fuego también dejó dos varones heridos y ha obligado a activar un dispositivo de emergencia para su realojo.

Según fuentes del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), las personas afectadas se encontraban en distintas fases de recopilación de pruebas para el proceso de regularización masiva impulsado por el Gobierno, documentación que ha quedado destruida en el incendio.

El fuego se declaró durante la jornada del viernes en el asentamiento informal de Los Grillos, un espacio donde residen inmigrantes en condiciones precarias. Las llamas se propagaron por las estructuras del poblado, provocando daños generalizados y la pérdida total de enseres personales.

Como consecuencia del siniestro, dos hombres resultaron heridos. Uno de ellos presentaba quemaduras, mientras que el otro, con diabetes, perdió su medicación y documentación sanitaria, según han detallado las organizaciones sociales que intervinieron en la atención inicial.

Su proceso de regularización

El representante del Servicio Jesuita a Migrantes, Daniel Izuzquiza, ha explicado que varias de las personas afectadas estaban recopilando pruebas para su regularización: "Varias de las personas que estaban allí con la expectativa de la regularización extraordinaria tenían ya las pruebas recopiladas para presentar la documentación. Eso está todo perdido", ha señalado. Izuzquiza ha subrayado que los afectados deberán "empezar absolutamente de cero" en sus procesos administrativos tras la pérdida de los documentos.

Tras el incendio, los servicios sociales del Ayuntamiento de Níjar activaron un dispositivo de emergencia en la propia barriada de Los Grillos. Allí se habilitaron viviendas transitorias para el realojo de unas 14 personas, que además de perder su vivienda han quedado sin ropa ni objetos básicos.