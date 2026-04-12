La desaparición de Natalia Solomykina, una mujer ucraniana afincada en Valencia, sigue envuelta en incógnitas casi dos años después. Ocurrió en abril de 2024. Desde entonces, no se ha encontrado ni rastro de ella. Ni un cuerpo, ni una prueba concluyente. Solo una investigación abierta, un entorno lleno de interrogantes y un principal sospechoso: su marido, Vitaly Solomyki.

El caso está marcado desde el inicio por la ausencia de evidencias sólidas. La Policía Nacional sospecha que Natalia pudo ser asesinada, pero no ha logrado reunir pruebas suficientes para sostener una acusación firme. La hipótesis principal apunta a un posible crimen sin cadáver, una de las situaciones más complejas en la investigación criminal.

La pareja había llegado a España en 2021 junto a sus hijos, procedente de Ucrania. Natalia contaba con una sólida posición económica en su país de origen, donde había desarrollado una carrera como empresaria y acumulado un importante patrimonio. En España continuó con sus inversiones, gestionando varios locales comerciales en Valencia.

El 25 de abril de 2024, Vitaly denunció su desaparición. Según su versión, llevaba días sin saber nada de ella tras una discusión motivada por el deseo de Natalia de regresar a Ucrania, frente a la negativa de él, que temía ser llamado a filas.

El marido como principal sospechoso

Desde entonces, la investigación ha intentado avanzar con distintos indicios. Uno de los episodios más llamativos fue el registro de un local propiedad de Natalia en el barrio de Campanar. La Policía llegó a desmontar parcialmente el inmueble en busca de restos, sin encontrar ninguna evidencia.

También se han analizado otros elementos, como unas fotografías en las que el sospechoso aparece con pequeñas heridas en la mano o la compra de una trituradora industrial semanas antes de la desaparición. Sin embargo, ninguno de estos indicios ha sido suficiente por sí solo para sostener una acusación.

El abogado de Vitaly denuncia que la investigación se ha centrado exclusivamente en su cliente, sin explorar otras posibles líneas. Señala, por ejemplo, la existencia de un vecino conflictivo con antecedentes que había protagonizado enfrentamientos con la pareja.

El comportamiento de Vitaly refuerza las sospechas policiales

En este contexto, el periodista de investigación Alfonso Egea ha aportado claves relevantes en el programa En casa de Herrero para entender por qué la investigación sigue centrada en el marido.

Egea explica que, según el abogado de Vitaly, la policía estaría desarrollando lo que se denomina una "investigación prospectiva", es decir, una línea de trabajo que, por su propia naturaleza, puede dejar fuera a otros posibles sospechosos. Sin embargo, matiza que incluso desde esa perspectiva la situación de Vitaly es particular, ya que, en este momento, es la única persona que encaja con determinados indicios que lo sitúan como principal sospechoso.

No obstante, el periodista subraya que esto no implica la existencia de pruebas concluyentes en su contra. Simplemente, añade, no hay otra persona identificada que presente comportamientos o elementos tan llamativos en relación con la desaparición de Natalia.

Egea insiste en que el caso se encuadra dentro de lo que se denomina una desaparición de alto riesgo, un término que se aplica cuando las circunstancias personales de la víctima hacen improbable una marcha voluntaria: "Cuando tienes a una empresaria próspera, con muchas propiedades y mucho dinero en Ucrania, que amplía su negocio y sus bienes en propiedad en España, con el dinero que trae, que tiene hijos, que tiene familia, que se esfuma y que nadie ha vuelto a saber de ella".

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de los investigadores es el comportamiento del marido tras la desaparición. Según explica Egea, no denunció inmediatamente y lo hizo solo tras la insistencia de la madre de Natalia: "A Vitaly le convence la madre de Natalia de que sería bueno que denunciara la desaparición de su mujer. Y es entonces y solo entonces cuando Vitaly decide interponer la denuncia".

La reforma de un local refuerza los indicios en la investigación

A esto se suma otro elemento relevante: la reforma de uno de los locales de la pareja justo después de la desaparición, sin una explicación clara. Este hecho fue clave para que la autoridad judicial autorizara un registro exhaustivo del inmueble.

Pese a todo, la investigación sigue sin una prueba definitiva. Los indicios se acumulan, pero ninguno resulta concluyente por sí mismo. Como resume el propio Egea: "Se van juntando una serie de indicios que, por separado y por sí solos, ninguno demuestra nada, pero todo junto te hace pensar que el comportamiento tal vez no sea el de esa persona que tiene una plena inocencia".

El caso se encuentra en un punto muerto. No hay cuerpo, no hay una reconstrucción clara de los hechos y no existe una prueba directa que permita avanzar hacia una acusación formal. Sin embargo, los investigadores no cierran la puerta a nuevas líneas de trabajo.

Egea recuerda que este tipo de casos pueden prolongarse durante años: "Los agentes de homicidio tienen de todo menos prisa. Tienen por delante un total de veinte años para intentar desenmascarar quién es el asesino de Natalia".

Mientras tanto, la desaparición de Natalia Solomykina continúa siendo un enigma sin resolver. Un caso en el que todo apunta a que ocurrió algo grave, pero donde la justicia todavía no dispone de las piezas necesarias para demostrarlo.