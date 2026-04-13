Detenido un técnico de ambulancias en Italia por asesinar a seis ancianos en su camino hacia el hospital

La Fiscalía de Forlì, en el norte de Italia, ha sacado a la luz un escabroso caso que ha conmocionado a la opinión pública del país transalpino. Las autoridades han revelado que Luca Spada, un técnico de emergencias de 27 años que fue puesto bajo custodia el pasado sábado, podría ser el responsable de la muerte de hasta media docena de pacientes de avanzada edad. Los hechos habrían ocurrido durante los trayectos en ambulancia hacia el centro hospitalario, un momento de extrema vulnerabilidad para los enfermos.

El método empleado por el investigado revela una gran frialdad y un conocimiento preciso de las limitaciones forenses. Según las pesquisas, la técnica consistía en inyectar aire con jeringuillas directamente en el torrente sanguíneo de las víctimas para provocarles una embolia gaseosa fatal. El fiscal jefe de Forlì, Enrico Cieri, ha admitido en rueda de prensa la enorme complejidad que supone demostrar científicamente estas causas de mortalidad a posteriori, dado que el gas se disipa con suma rapidez del organismo. Por este motivo, el Ministerio Público ha optado por descartar la exhumación de los cadáveres.

Más allá del método, lo que ha generado mayor estupor entre los investigadores son los motivos que impulsaron esta serie de crímenes. Las diligencias policiales apuntan a un doble móvil: por un lado, un claro lucro económico y, por otro, un componente de naturaleza sádica. Las intervenciones telefónicas autorizadas por el juez han destapado la existencia de una red de comisiones ilegales vinculada a diversas empresas funerarias de la región.

En dichas grabaciones, que obran en poder de las autoridades, queda patente el absoluto desprecio que el detenido sentía hacia los pacientes a su cargo. Los agentes han documentado cómo el técnico contactaba con los empresarios del sector fúnebre inmediatamente después de consumar los homicidios. En una de las llamadas interceptadas, el acusado llegaba a afirmar sin tapujos: "Estoy trabajando, acaba de fallecer uno". Peor aún resulta otra conversación en la que confesaba abiertamente que le "había gustado" lo que había hecho y que, de hecho, "quería repetirlo".

La investigación que ha desembocado en este arresto se inició a raíz del fallecimiento de una mujer de 85 años el pasado mes de noviembre. Lo que en un principio podía parecer una muerte natural derivada de su delicado estado de salud, pronto levantó las sospechas de las autoridades médicas y policiales. Al tirar del hilo, los investigadores detectaron unos claros patrones de mortalidad inusuales que coincidían de forma sistemática con los turnos en los que el acusado se encontraba de servicio.

En la actualidad, las fuerzas de seguridad continúan trabajando para esclarecer la magnitud real de estos crímenes. Las próximas actuaciones se centrarán en realizar un exhaustivo análisis del patrimonio del detenido para rastrear el dinero ilícito cobrado por los avisos a las funerarias. Asimismo, se está llevando a cabo un minucioso estudio de los historiales clínicos de todos los pacientes que fueron trasladados por esta unidad móvil, con el objetivo de descartar o confirmar la existencia de más víctimas mortales a manos de este supuesto asesino en serie.