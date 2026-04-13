Hallan un zulo en la casa del único sospechoso del crimen de Esther López

El actual propietario de la vivienda que pertenecía al único investigado por la desaparición y muerte de Esther López, la mujer de Traspinedo a la que se perdió la pista el 12 de enero de 2022 y fue encontrada tres semanas más tarde –el 5 de febrero de ese mismo año– en una cuneta, ha descubierto un zulo oculto bajo una cama de una de las habitaciones del inmueble.

La Guardia Civil ya habría confirmado la existencia del escondite y ha comunicado que lo inspeccionará esta semana para determinar su posible relación con los hechos mencionados, de los que es sospechoso Óscar S.M., un amigo de la víctima contra quien ya se ha abierto juicio oral y que será juzgado con jurado popular de los delitos de asesinato, contra la integridad moral, detención ilegal y omisión de socorro.

La casa en la que se ha localizado el zulo pertenecía a la familia de Óscar cuando Esther López -de 35 años– fue encontrada sin vida. La Fiscalía cree que en la madrugada del 13 de enero ambos se dirigieron en el coche de él a esta vivienda, donde se originó una discusión que provocó que ella quisiera abandonar el inmueble precipitadamente y el acusado la embistió con su vehículo (Volkswagen T-ROC) por la espalda.

El Ministerio Público estableció que ninguna de esas lesiones que presentaba el cadáver de la mujer era mortal y que, por tanto, Esther podría seguir viva si hubiera recibido la atención médica que precisaba. La causa de la muerte fue un shock multifactorial. La Fiscalía considera que el acusado ocultó el cuerpo de la víctima hasta que más tarde lo depositó en la cuneta en la que fue localizado el 5 de febrero de 2022.

El hallazgo del zulo, con el que el nuevo dueño de la propiedad se topó por casualidad cuando se disponía a hacer unas obras de remodelación en la casa, podría aclarar cómo Óscar ocultó el cuerpo de Esther sin levantar sospechas durante tanto tiempo. Veintitrés días en los que ella estuvo desaparecida y él incluso participó en las batidas mientras lloraba desconsolado a la vista de todos.

Todo apunta a Óscar

Lo cierto es que nunca pudo dar explicación -por ejemplo- al hecho de que se encontrara ADN de Esther en su maletero, o de que su vehículo tuviera un golpe en la parte delantera. Tampoco cuadraban los tiempos, ni los movimientos que realizó aquella noche. Dijo que dejó a Esther en el cruce de la N-122 en el que se encuentra el restaurante La Maña poco después de las 23:30 horas.

Sin embargo, el estudio del móvil de la víctima reveló que estaba cerca de la casa de Óscar una hora más tarde. Él lo ha negado desde el principio, asegurando que a esa hora estaba dormido. Pero tampoco ha podido explicar por qué su teléfono registró cerca de 400 pasos entre las 03:00 y las 04:00 de la madrugada.

Por otra parte, intentó ocultar que viajó a Valladolid la mañana del 13 de enero. Incluso puso su móvil en modo avión alrededor de dos horas y media (de 06:31 a 08:55 horas). Hay constancia de que allí lavó su coche en una gasolinera. Él lo niega, pero varias cámaras de seguridad capturaron imágenes de ese momento —en torno a las 15:30 horas—.