Mata a su expareja en Córdoba y llena de gas el portal para evitar su detención

Un hombre ha sido detenido este lunes en Córdoba como presunto autor de la muerte de una mujer, en un suceso que la Policía Nacional investiga como un posible caso de violencia de género tras una agresión ocurrida en una vivienda. Tras cometer el asesinato, el hombre se había atrincherado en la vivienda y había inundado de gas el portal del edificio para evitar la entrada de los servicios de emergencia, lo que ha provocado una gran tensión en el barrio.

Los hechos han tenido lugar en torno a las nueve de la mañana en el barrio de la Fuensanta, en la capital cordobesa. La Policía Nacional recibió una llamada que alertaba de la agresión a una mujer en su domicilio, situado en el entorno de la Plaza de la Juventud. Cuando los agentes se desplazaron hasta la vivienda, encontraron a la mujer ya fallecida como consecuencia de la agresión. En el mismo lugar procedieron a la detención del presunto autor de los hechos.

Según las primeras informaciones, el hombre habría utilizado un arma blanca para cometer la agresión, lo que ha motivado su arresto como presunto responsable de un delito de homicidio.

Expareja

Las investigaciones apuntan a que la víctima y el detenido mantenían una relación previa, ya que el hombre podría ser expareja de la mujer, según han indicado fuentes policiales. Además, se da la circunstancia de que ambos estaban registrados en el sistema Viogén, el sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género. Este registro permite a las fuerzas de seguridad realizar un control y evaluación del riesgo en situaciones de este tipo.

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias exactas en las que se produjo la agresión. La intervención se produjo de forma inmediata tras la alerta recibida, lo que permitió a los agentes actuar en el lugar de los hechos y proceder a la detención del sospechoso sin que abandonara la vivienda.