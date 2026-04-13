Muere un joven al caer desde un tercer piso y detienen a sus dos compañeros de piso en Lérida

Un joven de 22 años ha fallecido en Lérida tras precipitarse desde un tercer piso en un edificio de la calle Valentí Almirall, en un suceso ocurrido el pasado domingo y que se investiga como una posible consecuencia de una pelea en el interior de la vivienda.

Según han confirmado los Mossos d'Esquadra a Europa Press, los hechos se produjeron al mediodía, cuando varios vecinos alertaron de una fuerte discusión en el piso que compartían tres hombres. A raíz de ese aviso, agentes de la policía autonómica se desplazaron hasta el inmueble.

A su llegada, el joven ya se había precipitado por el patio interior del edificio desde una altura cercana a los diez metros. El impacto le provocó heridas de extrema gravedad, entre ellas múltiples traumatismos y una fractura craneal. Fue atendido en el lugar por efectivos sanitarios, que le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar antes de evacuarlo en estado crítico al Hospital Arnau de Vilanova.

Detenciones tras el suceso

Pese a los esfuerzos médicos, el herido falleció durante la madrugada en el centro hospitalario, tal y como adelantó el diario Segre.

En relación con estos hechos, los Mossos han detenido a dos hombres, de 28 y 24 años, compañeros de piso de la víctima, por su presunta implicación en lo ocurrido. Ambos están siendo investigados por un posible delito de intento de homicidio, mientras los agentes tratan de esclarecer si la caída fue consecuencia directa de la pelea.

Quejas vecinales

Fuentes vecinales han explicado a la Agència Catalana de Notícies (ACN) que el inmueble presenta desde hace semanas una notable rotación de ocupantes. Según indican, "es un continuo ir y venir de personas", además de señalar que las discusiones son frecuentes y que no es la primera vez que la policía interviene en el edificio para mediar en conflictos.