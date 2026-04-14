Disparan cinco tiros a un hombre y lo dejan en estado crítico en Barcelona

Un hombre ha sido tiroteado en Barcelona y se encuentra en estado crítico tras una agresión a plena luz del día que la policía investiga como un posible ajuste de cuentas. El ataque se ha producido poco antes de las cuatro de la tarde en el paseo del Taulat, en el distrito de San Martín, en las inmediaciones de la zona de Diagonal Mar. De acuerdo con la información publicada por El Periódico y ElCaso.cat, un grupo de individuos —dos, según algunas fuentes; tres, según otras— ha abordado directamente a la víctima en el exterior de un local de restauración.

La secuencia ha sido rápida y extremadamente violenta. Los atacantes han abierto fuego a escasa distancia y han efectuado varios disparos, hasta cinco, aunque solo dos proyectiles han alcanzado al hombre. Algunas fuentes han señalado además que, en paralelo al tiroteo, los agresores han intentado degollarle.

El herido ha quedado tendido en el suelo con heridas de gravedad, mientras los autores han abandonado el lugar a toda prisa. Personas que se encontraban en la zona le han asistido en los primeros momentos, a la espera de la llegada de los servicios de emergencia.

Amplio despliegue policial

Tras recibir el aviso, los Mossos d'Esquadra han desplegado un operativo en la zona, con la participación de la Guardia Urbana. Los agentes han establecido un perímetro de seguridad y han cortado varios accesos, lo que ha provocado afectaciones al tráfico y a la circulación de autobuses en ese punto de la ciudad.

También se han activado unidades del ARRO ante la gravedad del suceso, lo que ha reforzado la presencia policial en el entorno. Los equipos sanitarios han estabilizado al herido en el mismo lugar antes de evacuarlo de urgencia a un hospital, donde permanece ingresado en estado crítico.

Hipótesis de ajuste de cuentas

Mientras tanto, los investigadores han puesto en marcha un dispositivo para localizar a los responsables, que han logrado huir tras el ataque. Entre las primeras gestiones, se está revisando el entorno del parque de Diagonal Mar ante la posibilidad de que los sospechosos se hayan deshecho allí del arma utilizada.

La investigación ha quedado en manos de la División de Investigación Criminal, que analiza distintas líneas. Entre ellas, cobra peso la de un posible ajuste de cuentas vinculado a entornos delictivos. Las primeras informaciones han situado a la víctima como un hombre extranjero, posiblemente del Este de Europa, con residencia en la zona.

Los agentes tratan ahora de reconstruir los momentos previos al ataque para determinar si los agresores han actuado con planificación previa, aguardando a su objetivo en las inmediaciones del local.