Al banquillo los profesores de Mario, el joven de 17 años muerto por una presunta negligencia en un viaje de estudios

La familia de Mario, un adolescente de 17 años aragonés que perdió la vida durante un viaje escolar a Bélgica, ha denunciado públicamente lo que considera un abandono por parte del centro educativo tras el fallecimiento del menor. Su hermana, Blanca, ha asegurado en Espejo Público que, después de la tragedia, el colegio dejó de responder a la familia y cortó cualquier tipo de comunicación: "Desaparecieron y no volvimos a saber nada".

El caso, que ahora se encuentra en vías judiciales después de cuatro años, podría acabar con los profesores responsables del viaje sentados en el banquillo acusados de una presunta negligencia grave.

Según el relato de la acusación y la versión aportada por la familia, Mario comenzó a sentirse mal durante el viaje de estudios. Presentaba fiebre, dolor de garganta, molestias en los oídos y dolores musculares. Estos síntomas, según se sostiene, fueron comunicados tanto a sus profesores como a su entorno familiar a través de varios mensajes.

Pese a ello, los docentes habrían optado por administrarle un analgésico sin derivarlo a un servicio médico. Posteriormente, el joven se quedó solo en la habitación del alojamiento mientras el resto del grupo salía a cenar acompañado por los profesores.

Los últimos momentos de Mario

Las cámaras de seguridad del alojamiento habrían captado a Mario en un estado de evidente desorientación. Las imágenes lo muestran caminando sin calzado, sin gafas y con signos de confusión por las instalaciones del edificio.

La secuencia termina con el menor precipitándose por el hueco de una escalera de emergencia. La familia sostiene que estos últimos momentos reflejan un cuadro de vulnerabilidad absoluta que, a su juicio, no fue atendido adecuadamente.

La familia añade además que Mario llegó a pedir ayuda antes de su muerte, y que el desenlace podría haberse evitado si hubiera estado acompañado o atendido de forma adecuada.

La falta de supervisión

El abogado de la familia, Fernando Pérez, ha considerado que existen "indicios suficientes" para sostener que los responsables del viaje eran conscientes del estado de salud del menor y, aun así, lo dejaron sin supervisión. El profesional ha insistido en que la situación no era compleja desde el punto de vista organizativo y que la atención debió haber sido mucho "más estricta dadas las circunstancias del grupo".

En este sentido, Pérez ha defendido que en el viaje había tres alumnos bajo la supervisión de dos profesores, lo que, en su opinión, hace especialmente grave la decisión de dejar al menor enfermo sin el acompañamiento de ninguno: "Había dos profesores para tres alumnos; uno de ellos era Mario y estaba enfermo. El número habla por sí solo", ha sostenido el letrado.

Además, la familia ya había iniciado previamente un procedimiento administrativo contra el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón, que terminó reconociendo una responsabilidad patrimonial y abonando una indemnización tras considerar que hubo un funcionamiento anormal del servicio público educativo