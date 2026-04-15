Cae el dueño de varios kebab en Cádiz por explotar y cobrar miles de euros a inmigrantes ilegales

La Policía Nacional ha detenido a un empresario, propietario de varios establecimientos de comida rápida tipo kebab en distintos municipios de la provincia de Cádiz. Al individuo se le acusa de la presunta comisión de delitos contra los derechos de los trabajadores y de favorecer la inmigración ilegal. El entramado criminal se aprovechaba de la vulnerabilidad de las víctimas para obtener un cuantioso beneficio económico, exigiendo elevadas sumas de dinero a cambio de facilitar trámites administrativos para regularizar su situación en España.

Según ha informado la Comisaría Provincial a través de un comunicado, el principal investigado reclamaba cantidades que oscilaban entre los 6.000 y los 8.000 euros a diferentes extranjeros que residían de forma irregular en nuestro país. A cambio de este pago, el detenido les ofrecía un contrato de trabajo falso y les facilitaba los trámites necesarios para obtener el ansiado arraigo y conseguir así los papeles de residencia.

Las pesquisas policiales, enmarcadas en la denominada operación Naturke, comenzaron el pasado mes de enero. Se llevaron a cabo de forma conjunta tras diversas inspecciones realizadas en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Los agentes se personaron en cuatro locales de restauración rápida propiedad del sospechoso, situados concretamente en los municipios gaditanos de El Puerto de Santa María, Prado del Rey, Bornos y Puerto Serrano.

Durante las diligencias practicadas en dichos establecimientos, las autoridades localizaron a cinco ciudadanos de origen pakistaní que se encontraban trabajando en situación clandestina. Todos ellos fueron arrestados por cometer una infracción a la actual Ley de Extranjería, por lo que se han tramitado de forma inmediata los correspondientes expedientes sancionadores que podrían derivar en su expulsión del territorio nacional.

Sin derecho a día de descanso

La investigación ha dejado al descubierto las pésimas condiciones a las que el empresario sometía a sus empleados. Según ha quedado acreditado por los investigadores, los trabajadores sufrían una evidente explotación laboral. Se veían obligados a realizar jornadas de trabajo verdaderamente abusivas sin derecho a días de descanso, bajo un clima de sometimiento y un constante escrutinio a través de diversas cámaras de vigilancia que el dueño había instalado en los locales para controlar todos sus movimientos.

La investigación ha constatado además que las víctimas padecían un trato altamente degradante en su día a día. Soportaban insultos y amenazas continuadas por parte de su jefe, al tiempo que percibían salarios muy inferiores a los mínimos establecidos legalmente. El detenido se valía de la precaria situación administrativa y personal de los inmigrantes para exprimir al máximo su fuerza de trabajo con total impunidad.

De manera paralela a estas acusaciones, los agentes han podido desentrañar una red de empadronamientos fraudulentos diseñada para burlar a las administraciones públicas. El empresario había llegado a registrar, tanto en activo como en su historial, a un total de 34 ciudadanos extranjeros en cuatro viviendas diferentes. Dos de estos inmuebles eran de su entera propiedad, mientras que los otros dos los tenía arrendados. Las autoridades han comprobado que ninguno de los inscritos residía realmente en dichos domicilios.

Esta práctica delictiva tenía como propósito único generar la apariencia de arraigo indispensable para la posterior regularización administrativa de los implicados. Todo ello, según apuntan fuentes policiales, a cambio de importantes contraprestaciones económicas o de su absoluta sumisión laboral en la cadena de locales de hostelería.

Finalmente, la trama presentaba graves irregularidades frente a las arcas públicas. Algunos individuos regularizados figuraban dados de alta en la Seguridad Social sin llegar a pisar los establecimientos, mientras que aquellos que carecían de permiso de residencia trabajaban exhaustivamente sin ningún tipo de alta legal. La Policía Nacional mantiene la operación abierta y advierte de que no se descartan nuevas actuaciones a corto plazo.