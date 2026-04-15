Condenado a 180 años el profesor que grabó a 42 mujeres en el baño de un instituto de Navarra

La Sección Primera de la Audiencia de Navarra ha condenado a 180 años y 9 meses de prisión a un profesor de un instituto de Zizur por grabar a 42 mujeres en baños del centro educativo y en probadores de establecimientos comerciales. La sentencia, que todavía puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, recoge una de las mayores penas impuestas en este tipo de delitos contra la intimidad.

Grabaciones, acceso a cuentas y delitos contra la intimidad

El acusado utilizó su posición como docente para acceder a información personal de alumnas, llegando incluso a hacerse con contraseñas de correos electrónicos y redes sociales como Instagram o Snapchat. De este modo, podía acceder a archivos privados y fotografías que posteriormente almacenaba.

Además, instaló dispositivos para grabar a sus víctimas en espacios íntimos como baños y probadores, lo que dio lugar a una investigación tras la denuncia de una vecina que descubrió una de las cámaras ocultas. A partir de ese momento, el Juzgado autorizó el registro de su domicilio, donde se hallaron numerosas pruebas que confirmaban los hechos.

La investigación policial fue clave, ya que la pericial de los agentes fue calificada como "demoledora" por el Tribunal. Los expertos desmontaron la versión de la defensa, acreditando que el acceso a las cuentas de las víctimas era selectivo y que el acusado conservaba prácticamente todos los archivos obtenidos.

Condena, indemnizaciones e límite de cumplimiento

El Tribunal considera al acusado responsable de decenas de delitos contra la intimidad, así como de posesión y elaboración de pornografía infantil. También se encontraron indicios de que utilizaba programas informáticos para generar imágenes mediante inteligencia artificial, lo que agrava la gravedad de los hechos investigados.

Pese a la elevada condena, el Código Penal establece que el máximo de cumplimiento efectivo será de 15 años de prisión, al tratarse del triple de la pena más alta impuesta. Además, el condenado deberá indemnizar a las 42 víctimas con cantidades que oscilan entre los 3.000 y los 15.000 euros.

Antes del juicio, el acusado consignó 273.000 euros para hacer frente a estas compensaciones, lo que ha permitido al Tribunal aplicar la atenuante de reparación del daño. Sin embargo, los magistrados rechazaron otras atenuantes alegadas por la defensa, como trastorno mental, dilaciones indebidas o confesión.

Asimismo, la Audiencia ha impuesto al condenado una inhabilitación de 10 años para cualquier profesión o actividad relacionada con menores, en un caso que ha generado una fuerte conmoción por el abuso de confianza y la gravedad de los delitos cometidos.