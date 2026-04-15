Dos tiroteos consecutivos en colegios sacuden Turquía en apenas 48 horas: cuatro muertos y 36 heridos en total

Turquía se encuentra conmocionada tras dos tiroteos ocurridos en centros educativos en apenas dos días, que han dejado al menos cuatro muertos y más de una treintena de heridos, en una cadena de violencia poco habitual en el país.

El suceso más reciente ha tenido lugar este miércoles en la provincia de Kahramanmaraş, en el sur del país. Según han informado las autoridades locales, un estudiante de 14 años abrió fuego en su propio colegio, causando la muerte de cuatro personas —un profesor y tres alumnos de entre 10 y 11 años— y dejando al menos 20 heridos, tres de ellos en estado crítico.

El gobernador provincial, Mükremin Uyar, ha explicado que el atacante, alumno de octavo curso, utilizó cinco armas de fuego pertenecientes a su padre, un antiguo agente de policía, que había ocultado en una mochila junto con varios cargadores.

El menor irrumpió en dos aulas y disparó de forma indiscriminada antes de fallecer durante el incidente, sin que por el momento se haya esclarecido si se suicidó o si murió de forma accidental.

Las autoridades han detenido al padre del agresor y el ministro de Justicia, Akin Gurlek, ha anunciado la apertura de una investigación para esclarecer las circunstancias del ataque.

Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin olarak Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca derhâl soruşturma başlatılmış; 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Başsavcımız ve görevlendirilen Cumhuriyet savcılarımız… — Akın Gürlek (@abakingurlek) April 15, 2026

Las imágenes difundidas por medios locales muestran un amplio despliegue policial y sanitario en torno al centro educativo, mientras familiares y vecinos se congregaban en estado de shock.

Otro tiroteo en un colegio ayer

Este tiroteo se produce apenas 24 horas después de otro ataque similar registrado este martes en el distrito de Siverek, en la provincia de Şanliurfa, al sureste del país. En este caso, un exalumno de entre 18 y 19 años irrumpió en un instituto técnico y abrió fuego con una escopeta, hiriendo al menos a 16 personas.

Entre los heridos se encontraban diez estudiantes, cuatro profesores, un agente de policía y un trabajador del comedor escolar. Todos fueron trasladados a centros hospitalarios, y uno de los docentes permanece en estado crítico.

El gobernador de la provincia, Hasan Sildak, ha indicado que el atacante, nacido en 2007, se atrincheró dentro del edificio tras el inicio del tiroteo. A pesar de la intervención de las fuerzas de seguridad, que lograron rodearlo, el joven se suicidó antes de ser detenido.

Bugün saat 09.30 sularında Siverek ilçemizde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okulun eski öğrencisi olan 2007 doğumlu Ö.K. adlı kişi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda maalesef 10 öğrencimiz, 4 öğretmenimiz, 1 polis memurumuz ve 1… pic.twitter.com/wkaPbmN5Go — Hasan ŞILDAK (@hasansildak) April 14, 2026

Las autoridades turcas han iniciado investigaciones en ambos casos para esclarecer los motivos de los ataques, que siguen sin estar claros. Estos episodios han generado una fuerte conmoción en el país, donde los tiroteos en centros educativos son extremadamente poco frecuentes.