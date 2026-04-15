Juzgan a un hombre por violar a su hijastra de 10 años y dejarla embarazada en Palma

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará este miércoles a un hombre acusado de agredir sexualmente en al menos dos ocasiones a la hija menor de su pareja en Palma, hechos por los que la Fiscalía solicita 15 años de prisión y una indemnización de 20.000 euros.

Según el escrito de acusación del Ministerio Público, los hechos se produjeron a lo largo de 2024, cuando la víctima tenía 10 años y convivía con el acusado y su madre en el mismo domicilio. La Fiscalía sostiene que el procesado aprovechó esa convivencia y la relación sentimental con la madre para quedarse a solas con la menor y cometer las agresiones.

Dos agresiones en el domicilio familiar

De acuerdo con la acusación, el hombre utilizó momentos en los que la madre se encontraba fuera de casa por motivos laborales para agredir sexualmente a la menor. La Fiscalía subraya que el acusado se aprovechó de la edad de la niña y de la confianza "absoluta" que esta tenía en él.

El Ministerio Público recoge que el procesado no cesó en su conducta pese a los gritos y el llanto de la menor, que le pedía que parase porque le hacía daño.

Embarazo detectado tras el ingreso hospitalario

Como consecuencia de las agresiones, la víctima quedó embarazada. La situación se detectó cuando la menor comenzó a sufrir dolores y fue trasladada a un centro médico, lo que derivó en su ingreso en el Hospital Universitario de Son Espases.

En el hospital, los facultativos diagnosticaron un embarazo molar malogrado, que no llegó a término, además de detectar lesiones en la zona vaginal.

Tras conocerse los hechos a mediados de octubre de 2024, la Policía Nacional abrió una investigación que culminó con la detención del acusado pocos días después. El hombre ingresó en prisión preventiva el 16 de octubre de 2024 y permanece en esta situación a la espera de juicio.

Secuelas en la víctima

La menor precisó asistencia médica y tratamiento farmacológico y presenta secuelas físicas y psicológicas. Según la Fiscalía, sufre un cuadro de estrés postraumático, además de lesiones en los genitales.

El Ministerio Público también señala que la víctima presenta un trastorno de aprendizaje y un coeficiente intelectual límite, circunstancias recogidas en el escrito de acusación.

Por estos hechos, la Fiscalía imputa al acusado un delito continuado de agresión sexual a menor de 16 años y solicita, además de la pena de prisión, el pago de una indemnización de 20.000 euros por los daños causados.