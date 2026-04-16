Condenado a 15 años de prisión un hombre por abusar sexualmente de su propia hija en La Coruña

La sección segunda de la Audiencia Provincial de La Coruña ha condenado a 15 años de prisión a un hombre como autor de varios delitos contra la libertad sexual cometidos sobre su propia hija. La sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, incluye además un conjunto de medidas de alejamiento, inhabilitación y control tras el cumplimiento de la pena.

Condena, alejamiento e inhabilitación profesional

El fallo judicial establece la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima durante 21 años, así como 16 años de libertad vigilada una vez cumplida la condena de prisión. Asimismo, el tribunal impone la inhabilitación durante 9 años para cualquier profesión u oficio, remunerado o no, que implique contacto habitual con menores de edad.

Junto a estas medidas, el condenado deberá indemnizar a la víctima con 30.000 euros en concepto de daño moral, tras los hechos denunciados por la propia afectada.

Hechos probados y valoración del testimonio

Según recoge la sentencia, los abusos sexuales se produjeron en diversas ocasiones y en distintos domicilios, donde el acusado aprovechaba los momentos en los que se encontraba a solas con su hija para realizar tocamientos y consumar las agresiones.

El tribunal subraya que el testimonio de la víctima ha sido "sincero, creíble, consistente y persistente", descartando contradicciones relevantes o cualquier indicio de animadversión o venganza contra el procesado.

Acreditación de los hechos

En su resolución, los magistrados recuerdan que en este tipo de delitos en el ámbito familiar es frecuente que el autor aproveche la confianza existente y la ausencia de sospechas para cometer las agresiones sin levantar alarma en su entorno.

La Audiencia concluye que los hechos han quedado acreditados más allá de toda duda razonable, lo que desvirtúa la presunción de inocencia del acusado, según recoge la sentencia.