Un bebé de menos de dos años permanece ingresado en el Hospital de Arriondas (Asturias) por ingesta de cocaína. El menor dio positivo en una prueba toxicológica solicitada por su padre, que acudió el miércoles al centro sanitario al observar el estado del niño.

Según cuenta el diario El Comercio, los padres del bebé están en proceso de separación y el padre, después de recoger al pequeño en el marco del acuerdo del régimen de visitas con su expareja, apreció que estaba en un estado preocupante. Por esta razón acudió al hospital y explicó a los médicos sus sospechas de que pudiera haber ingerido droga.

En ese momento, los médicos practicaron al bebé una prueba de aproximación y confirmaron que había consumido cocaína. Se alertó entonces al Principado de Asturias y a la Guardia Civil y se decretó la retirada de la tutela a ambos progenitores.

Ahora, según explica La Nueva España, como establece el protocolo para estos casos, se ha practicado al menor una segunda prueba de mayor calidad, cuyos resultados tardan en estar disponibles 48 horas.

Los Servicios Sociales se han hecho cargo y la Guardia Civil ha procedido a abrir una investigación para analizar el entorno del bebé. El Principado ha asumido la tutela del menor de forma inmediata.