La Guardia Civil registra un sótano oculto en la antigua casa del imputado del caso Esther López

Efectivos de la Guardia Civil, en colaboración con personal del laboratorio de criminalística de la Policía Judicial, han iniciado este martes una minuciosa inspección en una vivienda situada en la urbanización El Romeral, en el término municipal de Traspinedo (Valladolid). El inmueble fue propiedad de la familia de Óscar S., el único encausado por la muerte de Esther López a principios del año 2022.

La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid, encargada de investigar el caso, autorizó la entrada y registro del chalé tras una inesperada revelación. El actual dueño de la casa, que adquirió la propiedad hace unos cinco meses, detectó humedades y decidió picar una baldosa deteriorada. Fue entonces cuando descubrió una trampilla oculta bajo el suelo de uno de los dormitorios, sellada con una capa de espuma de poliuretano.

La comitiva judicial y policial se ha personado en el lugar a lo largo de la mañana. El primero en llegar al recinto ha sido el propio investigado junto a su abogada, en su vehículo particular, a las 08:58 horas. Poco después han irrumpido los furgones del Instituto Armado, mientras que la jueza instructora hacía acto de presencia escasos minutos antes de las 10:00 horas, escoltada por los agentes.

El habitáculo hallado bajo la vivienda es un sótano de aproximadamente doce metros cuadrados y 2,5 metros de altura. Según el informe preliminar, el acceso se realiza a través de una escalera oxidada y en mal estado. En su interior hay un nivel de agua de unos treinta centímetros, restos de madera, garrafas y una bomba de extracción. Con el visto bueno de la Fiscalía, la magistrada ha ordenado buscar e identificar restos biológicos y humanos, permitiendo incluso la rotura de tabiques o falsos techos si fuera necesario.

La defensa le resta importancia

Por su parte, la defensa de Óscar S. ha restado importancia al descubrimiento. Sostiene que se trata simplemente de una antigua bodega que el padre del encausado decidió tapiar hace dos décadas debido a las recurrentes inundaciones. Asimismo, alega que el investigado ya había advertido de la existencia de este sótano a un agente durante la inspección ocular realizada hace años.

Esta versión contrasta con la postura de la familia de la víctima. Tras conocerse el hallazgo, los allegados de Esther López han reiterado su petición de ingreso en prisión provisional para el acusado. A través de un comunicado, han calificado la actitud de Óscar S. de "obstruccionista, embustera y mentirosa", subrayando que nunca reveló formalmente la existencia de esta estancia secreta mientras los investigadores rastreaban la casa durante días.