La ciudad de Salamanca y el mundo del deporte se han teñido de luto este miércoles tras conocerse la pérdida de María Caamaño, la pequeña valiente que durante seis años se convirtió en un símbolo de esperanza bajo el sobrenombre de princesa guerrera futbolera. A los once años de edad, María ha fallecido a consecuencia del sarcoma de Ewing, un tipo de cáncer óseo que le fue diagnosticado en 2019, cuando apenas contaba con seis años de vida.

Su fallecimiento cierra un capítulo que se prolongó durante 2.392 días, un tiempo en el que la menor no solo vivió la enfermedad con una entereza admirable, sino que también logró dar una visibilidad sin precedentes al cáncer infantil, uniendo a aficiones de distintos equipos de fútbol bajo una misma causa.

La noticia la ha comunicado su familia a través de sus perfiles en redes sociales, espacios que María utilizaba para compartir su día a día y recibir el cariño de miles de seguidores. En un emotivo mensaje escrito por su "equipo titular" —sus padres y su hermana—, explican que la situación clínica de la pequeña empeoró drásticamente tras haber disfrutado de un último partido de fútbol en compañía de sus seres queridos. A pesar de que María peleó con todas sus fuerzas hasta el último segundo, tal y como relatan sus allegados, finalmente su cuerpo no pudo resistir más, encontrando el descanso definitivo en la mañana de este miércoles.

El comunicado familiar destaca el profundo agradecimiento hacia todas las personas que formaron parte de esta larga travesía, haciendo una mención especial a los equipos médicos que la trataron durante más de seis años y a la comunidad de seguidores que nunca la dejó sola en lo que ellos mismos denominaron "este largo partido".

"Afición, hoy no es María quien os escribe; hoy os escribe su equipo titular. Después de lo mucho que disfrutó con su tata viendo el partido de sus equipos y amigos, la situación de María empeoró bastante y ha estado luchando mucho, hasta el último segundo, para seguir adelante. Pero estas cosas no se pueden controlar. Desde esta mañana, María ya está descansando. Como padres y hermana de María queremos agradeceros a todos los que habéis estado apoyándola siempre, día a día, en este largo partido, y a todos los equipos médicos con los que hemos tratado durante estos 2.392 días. Solo podemos pediros que sigáis rezando por ella y por nosotros, para que la sigamos sintiendo tan cerca como os sentimos a vosotros. Y como María siempre nos ha dicho: 'Seguid sonriendo', y ahora con más fuerza aún por ella. Sin investigación no hay vida. Seguiremos sumando por ella. Os queremos", reza el comunicado.

La familia ha pedido a quienes la admiraban que la mantengan presente en sus oraciones, buscando consuelo en el legado de fuerza y alegría que la niña dejó tras de sí. María Caamaño se marcha dejando una huella imborrable en la sociedad de Salamanca y en el ámbito deportivo, recordada siempre por su sonrisa eterna y su pasión por el balón, elementos que la convirtieron en un referente de superación frente a la adversidad más dura.