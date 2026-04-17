Condenan a tres hombres a hasta 15 años por la violación grupal de una menor en Écija

La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a penas que oscilan entre los trece años y medio y los quince años de cárcel a tres individuos por la agresión sexual a una joven menor de edad. Los hechos tuvieron lugar en la localidad sevillana de Écija en abril de 2024. Según el fallo judicial, facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), los procesados consumaron el delito amparándose en que la perjudicada se hallaba "dormida" y bajo los efectos de "una borrachera casi completa".

La sentencia establece además que los tres responsables deberán afrontar de manera conjunta una indemnización de 80.000 euros para reparar los graves daños morales y las lesiones ocasionadas. Tras conocerse la resolución, la acusación particular, ejercida por la familia a través de su abogado, ha manifestado su "respeto" y "satisfacción" por el dictamen, considerando que supone "un paso decisivo en la restitución de la dignidad, la verdad y la justicia debidas a su hija".

El tribunal detalla que, si bien resulta evidente que se trató de un ataque múltiple, no procede condenar a los implicados como cooperadores necesarios en los abusos de los demás. Los magistrados argumentan que la joven tenía "anulada su voluntad" por la elevada ingesta de alcohol, lo que imposibilita probar una "intimidación ambiental" consciente. Al estar profundamente dormida, no pudo percibir la amenaza que suponía la actuación coordinada de los atacantes.

Sin embargo, esta falta de intimidación no exime de la aplicación del artículo 180 del Código Penal, que agrava las penas cuando el delito se perpetra mediante la actuación conjunta de varias personas. De este modo, el encausado que llevó a cabo tres penetraciones distintas ha recibido la pena máxima de quince años de prisión debido a la extrema gravedad de su conducta. Los otros dos acusados cumplirán trece años y seis meses, una sanción que la sala juzga "moderada, equitativa y justa" dentro del marco legal.

Un aspecto destacado de la resolución es que la Audiencia Provincial ha acordado la sustitución parcial de la ejecución de las condenas. Así, se ha decretado la expulsión del territorio español de los penados una vez cumplan las dos terceras partes de su castigo, accedan al tercer grado o logren la libertad condicional. Además, se les impondrá una prohibición de regreso al país durante un periodo de ocho años desde el momento en que se haga efectiva su salida.

Durante el juicio, que se celebró entre febrero y marzo, las defensas argumentaron que las relaciones habían sido plenamente consentidas. No obstante, el tribunal ha dado un "papel primordial" al testimonio de la víctima, calificándolo de "persistente y verosímil". Los magistrados subrayan que resulta absurdo sostener que hubo consentimiento cuando la joven estaba completamente incapacitada para decidir debido a su estado de embriaguez extrema, lo que anula cualquier validez legal a dicha afirmación.

Los sucesos ocurrieron la madrugada del 31 de marzo de 2024. Tras una noche de fiesta en una discoteca de la provincia de Córdoba y bajo una lluvia intensa, la joven y un amigo pidieron a los acusados que los llevaran a su municipio, puesto que carecían de transporte. Durante el trayecto, la muchacha cayó en un profundo sueño. Al quedarse solos con ella, los agresores desviaron el vehículo hacia un descampado a las afueras, donde consumaron los actos delictivos antes de abandonarla cerca de su domicilio. La resolución judicial aún no es firme y puede ser recurrida en apelación ante el TSJA.