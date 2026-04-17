Giro en la investigación del crimen de Esther López: buscan otros escondites en la casa del acusado

El hallazgo de un zulo en el chalet en el que vivía en el momento del crimen el único acusado de la desaparición y muerte de Esther López, cuyo cadáver fue localizado el 5 de febrero de 2022 en una cuneta de Traspinedo (Valladolid), podría ser clave para la investigación de los hechos. El Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS) e investigadores de la UCO de la Guardia Civil inspeccionan otra vez este viernes el pequeño sótano encontrado –bajo una loseta que escondía una trampilla situada debajo de las literas de una de las habitaciones– por el nuevo propietario del inmueble, que Óscar S. M. vendió hace unos meses, pero también otras estancias de la casa, en busca de nuevas pruebas.

Las actuaciones de esta segunda jornada se están llevando a cabo en presencia de las abogadas de Óscar, que ayer estuvo en la casa y recorrió distintos espacios del chalet –ubicado en la urbanización El Romeral– con los investigadores, que señalan la vivienda como la escena del crimen. Tras las primeras pesquisas, les parece poco probable que el cuerpo de Esther estuviera oculto durante demasiado tiempo en este habitáculo de difícil acceso –a través de unas escalerillas metálicas oxidadas y con algún peldaño roto– oculto bajo el suelo de la vivienda, pero sí podría haber estado en otro de similares características y dar algunas claves a los agentes, que buscan si hay dobles paredes o falsos techos en el inmueble.

Las nuevas actuaciones se centran vaciar el zulo, que tenía unos 30 centímetros de agua en el fondo, recoger con hisopos muestras de lo que pueda haber impregnado en las paredes del pequeño sótano (de unos 12 metros cuadrados), y revisar las oquedades y roturas en la estructura de la casa, además de buscar más escondites de los que no hubiera informado Óscar. Tareas que se podrían alargar durante varios días más. El objetivo: encontrar restos biológicos. La juez instructora ha considerado que concurren los requisitos suficientes para "extender las comprobaciones" más allá del zulo descubierto recientemente para "ahondar en el hallazgo de algún elemento relevante para la investigación, que en su caso pudiere arrojar luz sobre los hechos".

¿Resuelve las incógnitas?

Parece que el zulo podría dar sentido a un dato que aportó el reloj inteligente de Óscar y al que no se le había podido encontrar explicación hasta ahora: la noche de los hechos registró una bajada de nivel, cuando estaba dentro de la casa. Algo difícil de entender hasta que se halló este habitáculo ubicado por debajo del nivel del suelo.

Por otra parte, la autopsia de Esther reveló que su cuerpo había estado sometido a humedad y frío antes de ser abandonado en la cuneta en la que se halló, tres semanas después de su muerte. El cadáver presentaba lo que los forenses llaman "manos de lavandera" –las extremidades adquieren un color blanquecino por estar en contacto con agua durante mucho tiempo– y también hongos.

Estos aspectos hicieron pensar a los forenses que realizaron el examen al cuerpo de la mujer que podría haber estado cerca de un arroyo. Aunque a los investigadores del caso no les terminaba de encajar esta hipótesis con lo que conocían de los hechos hasta el momento. El descubrimiento del zulo ha dado un giro a la investigación.

¿Hay más habitáculos ocultos?

Los elementos mencionados son compatibles con que el cadáver hubiera estado en un espacio de las características de este habitáculo ubicado bajo el suelo, que en el pasado la familia habría utilizado como bodega. Pero los investigadores no creen que fuese en el que el nuevo propietario encontró hace unos días.

La entrada del zulo es pequeña y las escalerillas que hay que utilizar para entrar o salir de él hacen complicado que Óscar hubiera podido bajar o subir cargando con el cuerpo sin ayuda de otra persona y, más importante, sin dejar marcas –rastro de esos movimientos– en el cadáver. De ahí que, en el nuevo registro, los agentes busquen si hay otros escondites en la casa.