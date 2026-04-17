La Guardia Civil de Barcelona, en una operación conjunta con Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína a través del Puerto de Barcelona. La actuación se ha saldado con 13 detenidos y la incautación de 1.254 kilos de droga.

La investigación se inició el 7 de octubre de 2024, cuando agentes interceptaron un camión que intentaba sacar un contenedor del puerto. Durante la inspección, los investigadores detectaron que los precintos estaban manipulados y observaron al conductor utilizando el teléfono móvil de forma sospechosa. En el interior del contenedor hallaron sacos de rafia y bultos envueltos en plástico, además de tres personas ocultas.

En total se localizaron 1.096 paquetes de cocaína, lo que motivó la primera oleada de detenciones, en la que fueron arrestados el camionero y los tres individuos que se encontraban dentro del contenedor.

Cuatro fases de explotación

A partir de esa intervención, los agentes identificaron una red criminal con varios niveles operativos: desde quienes facilitaban medios logísticos como camiones y remolques, hasta trabajadores portuarios y los denominados "rescatadores", encargados de acceder a la terminal para retirar la droga.

La operación se desarrolló en cuatro fases entre octubre de 2024 y enero de 2026. En la primera se realizaron registros en domicilios con la intervención de dinero en efectivo, teléfonos móviles y dispositivos de seguridad. Posteriormente, en mayo de 2025, se detuvo a nuevos miembros y se incautaron vehículos y efectivo adicional.

En la tercera fase fueron arrestados un estibador y otra persona vinculada a la extracción del contenedor. En los registros se hallaron más de 224.000 euros, armas de fuego y material electrónico. La cuarta fase, ya en 2026, culminó con cinco nuevas detenciones y registros en inmuebles y locales de la provincia de Barcelona, donde se intervinieron vehículos, efectivo, armas eléctricas tipo táser y artículos de lujo.

#OperacionesGC | Desmantelada una organización que importaba cocaína por vía marítima.

📍 Barcelona | Puerto de Barcelona.

👮🏻‍♂️ Actuación: Operación conjunta de la #GuardiaCivil y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria. Trece detenidos y dos personas investigadas por tráfico… pic.twitter.com/eUFA4JvGak — Guardia Civil (@guardiacivil) April 17, 2026

Blanqueo de capitales y economía paralela

La investigación también ha permitido acreditar un entramado de blanqueo de capitales. Según los agentes, la red introducía dinero en el sistema financiero mediante operaciones fraccionadas, adquisiciones de bienes de alto valor y sociedades a nombre de terceros.

El dinero detectado en el circuito legal supera los 2,5 millones de euros, además de operaciones simuladas de préstamos por valor de 500.000 euros. También se han localizado más de 300.000 euros en efectivo, criptoactivos y propiedades vinculadas a la organización.

En total, la operación ha permitido intervenir 318.395 euros en efectivo, ocho vehículos, doce armas de fuego, dos armas tipo táser, joyas y material electrónico, además del bloqueo de más de 350.000 euros en cuentas bancarias. El juzgado competente ha decretado el ingreso en prisión de los 13 detenidos.