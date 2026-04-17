Un joven monje desaparece sin dejar rastro en una remota isla del norte de Escocia

La desaparición de Justin Evans, un monje de 24 años, ha derivado en su presunta muerte tras varios días sin rastro en la isla de Papa Stronsay, en el archipiélago escocés de las Orcadas. El joven, originario de Christchurch (Nueva Zelanda) y conocido como Hermano Ignatius, fue visto por última vez poco antes de la medianoche del 11 de abril en el Monasterio del Gólgota, donde residía desde hacía aproximadamente dos años. Su ausencia activó de inmediato un dispositivo de búsqueda en un entorno especialmente aislado.

Según los datos facilitados por la Policía de Escocia, Evans medía en torno a 1,83 metros, tenía el pelo corto, barba oscura y vestía una túnica blanca en el momento de su desaparición. Las autoridades solicitaron la colaboración ciudadana mientras desplegaban un operativo que incluyó unidades policiales, guardacostas, embarcaciones y medios aéreos. Las labores se extendieron tanto a Papa Stronsay como a la isla vecina de Stronsay y otras zonas costeras próximas.

Búsqueda sin resultados

La diócesis de Aberdeen comunicó posteriormente la suspensión de la búsqueda y expresó su "profunda tristeza" por la "desaparición y presunta muerte" del religioso. En el mismo comunicado se indicaba que "se cree que sufrió un accidente en circunstancias relacionadas con el mar", una hipótesis que coincide con las condiciones del entorno. La investigación se mantiene en ese marco, sin indicios de intervención de terceros.

La Policía de Escocia ha reiterado que no existen señales de criminalidad. El inspector David Hall afirmó: "Nuestros pensamientos están con la familia de Justin en lo que es un momento muy difícil", y añadió que "se han llevado a cabo búsquedas exhaustivas y detalladas utilizando recursos policiales locales y agencias colaboradoras". Los trabajos se centraron en áreas de difícil acceso, incluidas playas y acantilados.

El entorno en el que se produjo la desaparición es un factor determinante. Papa Stronsay es una isla de pequeñas dimensiones, sin infraestructuras ni población permanente fuera de la comunidad monástica. La exposición al mar del Norte, junto con las bajas temperaturas, refuerza la hipótesis de un accidente agravado por las condiciones climáticas, incluida la posibilidad de hipotermia prolongada.

Contexto de la comunidad religiosa

Evans formaba parte de los Hijos del Santísimo Redentor, una orden fundada en los años 80. En 2024, la diócesis de Aberdeen solicitó la salida de la comunidad tras una investigación del Vaticano por presuntos abusos y prácticas no autorizadas, decisión que fue confirmada posteriormente. La isla fue adquirida por esta orden a finales de los años noventa, cuando el monasterio se encontraba en ruinas y fue restaurado.

El joven había sido alumno del St Bede’s College de Christchurch. Su rector, Jon McDowall, declaró: "Estamos profundamente entristecidos al conocer la desaparición de Justin, y nuestros pensamientos y oraciones están con su familia en este momento increíblemente difícil". También lo describió como un "líder carismático" durante su etapa escolar, destacando el impacto de la noticia en su entorno.

Desde las islas cercanas, varios residentes señalaron que la comunidad local colaboró en las labores de búsqueda. Vecinos de Stronsay indicaron que permanecieron atentos a cualquier información y participaron en los rastreos, subrayando la implicación de una población reducida y dispersa. Las labores han concluido sin resultados concluyentes y la investigación sigue centrada en un posible accidente.