Asesinado a tiros un argelino de 25 años en plena calle en Torrevieja

Un hombre de 25 años falleció en la noche del sábado tras recibir varios disparos en la localidad de Torrevieja, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil a Europa Press.

Los hechos ocurrieron en torno a las 22.30 horas, cuando varios vecinos alertaron de tiros en la vía pública. Hasta el lugar se desplazaron rápidamente agentes de la Guardia Civil, que localizaron a la víctima ya sin vida.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) recibió un aviso poco antes de las 23.00 horas por un hombre herido por arma de fuego en el hombro y la axila. Una unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente acudió al lugar, donde solo pudo confirmar el fallecimiento.

Por el momento, no se han producido detenciones y el Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Torrevieja se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer lo sucedido.

Conflictos previos

Según informa el diario Las Provincias, el tiroteo tuvo lugar en la calle Bergantín, en una zona residencial próxima a la playa del Cura. La víctima era de nacionalidad argelina y su cuerpo permaneció en la vía pública hasta la llegada de la comitiva judicial y los especialistas, que realizaron una inspección del lugar, tal y como ha señalado el mismo medio.

A falta de la autopsia en el Instituto de Medicina Legal de Alicante, los primeros indicios apuntan a que la muerte se produjo por los impactos de bala.

Además, este diario ha indicado que, según fuentes consultadas, los implicados en el tiroteo mantenían conflictos previos y ya habían protagonizado algún altercado anteriormente.

Este suceso ha generado preocupación entre los vecinos de Torrevieja, donde se han registrado otros episodios recientes con armas de fuego, lo que ha incrementado la sensación de inseguridad en la localidad.