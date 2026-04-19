'Crónica negra' con Alfonso Egea: así es el zulo donde pudo estar oculto el cuerpo de Esther López

La Guardia Civil vuelve a poner el foco en el crimen de Esther López, la joven de 35 años asesinada en enero de 2022 en Traspinedo (Valladolid), cuando el caso parecía encaminarse ya hacia el juicio. Un hallazgo inesperado ha reactivado todas las incógnitas: un zulo oculto en la vivienda del único acusado, Óscar Sanz, que podría encajar con la tesis de que el cuerpo fue ocultado durante horas antes de aparecer en una cuneta.

La vivienda, situada en la urbanización El Romeral, ha sido registrada de nuevo tras descubrir el nuevo propietario —que adquirió la casa hace apenas unos meses— un habitáculo oculto bajo el suelo. Según explicó la hermana de la víctima, se trata de un espacio "muy oculto", con acceso camuflado bajo baldosas y literas, prácticamente imposible de detectar a simple vista.

Los investigadores creen que en las inmediaciones de esa casa pudo producirse el atropello. Su hipótesis sostiene que Óscar Sanz habría arrollado a Esther por la espalda, la dejó malherida y, en lugar de auxiliarla, la ocultó hasta su muerte. Ese zulo, de unos 12 metros cuadrados, con agua acumulada y acceso mediante una trampilla sellada, encajaría con los indicios forenses que apuntaban a que el cuerpo estuvo en un lugar distinto antes de ser abandonado.

Durante el registro actual, agentes de la Guardia Civil —incluida la UCO— buscan restos biológicos o de ADN que permitan confirmar si el cuerpo de la víctima estuvo allí. Sin embargo, la familia denuncia que estas actuaciones llegan tarde. "Cuatro años ha tenido para eliminar las pruebas de ese zulo", lamentaba la hermana de Esther.

El presunto culpable lo niega

El propio Óscar Sanz, que sigue en libertad, ha negado cualquier implicación y ha llegado a acusar a la UCO de manipular la investigación, restando importancia al hallazgo y asegurando que se trata de una "bodega".

En este contexto, el periodista de investigación Alfonso Egea ha aportado en el programa En casa de Herrero detalles clave sobre el registro y el alcance real de este descubrimiento: "Vamos camino de las siete horas de registro, siete horas que Óscar se ha chupado en el jardín de la casa que su padre vendió. Quedaos con este dato, él no vendió la casa, la vendió su padre, y esto es muy importante".

Egea ha explicado además la complejidad técnica del trabajo policial en el interior del zulo, anegado por agua y lodo: "El equipo central de inspecciones oculares de la Guardia Civil ha llegado esta mañana, puntual, le ha echado un vistazo al zulo y se ha dado cuenta que es un zulo que está permanentemente inundado por filtraciones freáticas y que debajo de los 30 centímetros de agua puede que haya un metro, metro y medio de lodo sobre el que no se puede trabajar".

Pese a la expectación generada, el periodista ha advertido de que este hallazgo podría no tener impacto directo en el proceso judicial ya en marcha: "Fiscalía coincide en que esto no va a tener absolutamente ninguna relevancia penal".

No obstante, sí ha recordado que desde el inicio los forenses ya apuntaban a un escenario intermedio donde estuvo el cuerpo: "En el informe original de la unidad central operativa ya se dijo que entre el atropello de Esther y su traslado a la cuneta, los forenses sabían que había estado en algún lugar desconocido, con cierta humedad".

No se sabe si Esther estuvo en el zulo

Sobre si ese lugar pudo ser el zulo, Egea ha sido claro: "¿Eso quiere decir que este es el zulo donde estuvo escondida Esther? Solamente Óscar lo sabe".

El periodista también ha desmentido las acusaciones del investigado contra la Guardia Civil, detallando el exhaustivo registro realizado en 2022: "La Guardia Civil estuvo en casa de Óscar cuatro días. Hizo más de 500 fotografías. Recogió 83 evidencias biológicas. Estuvo en la habitación del famoso zulo".

Y ha explicado por qué entonces no se detectó ese espacio oculto: "El suelo de la habitación del zulo estaba asolado como cualquier habitación de vuestras casas. No había una rendija, no había el menor síntoma de que debajo del suelo hubiera algo".

Además, puso el foco en las contradicciones del acusado: "La investigación del crimen de Traspinedo se ha basado en las mentiras de Óscar".

Entre los elementos más llamativos, ha destacado los datos de su dispositivo de actividad la noche de la desaparición: "Desde las 3.25 de la madrugada a las 3.45 de la madrugada, Óscar anduvo 300 metros. Para dormir a pierna suelta se me antojan muchos metros".

Una investigación muy compleja

En este sentido, el periodista ha añadido un detalle clave: "En el de Óscar ponía pisos subidos menos uno". Sobre la posible relevancia de encontrar pruebas en el zulo, Egea señaló que un hallazgo biológico sería determinante: "Imaginaos que hay un cabello de Esther López, se acabó el misterio".

Aunque también ha advertido de las enormes dificultades: "Es un lugar muy hostil para llevar a cabo el trabajo de policía científica".

Finalmente, el periodista ha recordado cuál es la clave de la acusación: "Esther muere asesinada porque Óscar López la atropella y es totalmente consciente de que no prestándole ayuda, Esther va a perder la vida".

El caso, a la espera de juicio con jurado, podría no ver alterado su calendario pese a este nuevo giro, aunque el hallazgo del zulo vuelve a poner el foco sobre una investigación que, cuatro años después, sigue dejando más preguntas que respuestas.