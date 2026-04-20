Dos detenidos por vender drogas en pisos turísticos destinados a sesiones de 'chemsex'

La utilización de pisos turísticos como base para el tráfico de drogas vinculadas al chemsex vuelve a situarse en el foco policial en Barcelona. Una operación conjunta de los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana de Barcelona se ha saldado con la detención de dos hombres que empleaban este sistema itinerante para distribuir sustancias estupefacientes en distintos puntos de la ciudad.

Según ha informado la agencia EFE, los arrestos se produjeron el pasado 16 de abril tras varios registros simultáneos en viviendas de Sarriá-San Gervasio y Sants-Montjuic, así como en un trastero del Ensanche. Los detenidos, de 39 y 45 años, están acusados de un delito contra la salud pública. Uno de ellos contaba con un amplio historial, con hasta quince antecedentes por tráfico de drogas.

Investigación iniciada hace casi un año

La investigación se remonta a mayo del año pasado, cuando la detención de un individuo con diversas sustancias permitió abrir una línea de trabajo que acabaría destapando este entramado. A partir de entonces, se constituyó un equipo conjunto que logró identificar un piso del Ensanche como punto de venta especialmente activo, además de avanzar en el rastreo del origen de las drogas.

El modus operandi era claro: alquilar viviendas por cortos periodos, principalmente fines de semana o estancias de pocos días, y utilizarlas como centros de distribución durante sesiones de chemsex, encuentros prolongados en los que se combinan relaciones sexuales con consumo de drogas. Esta movilidad dificultaba tanto la detección vecinal como la actuación policial, al no existir una ubicación fija.

Amplio alijo de sustancias intervenidas

Durante los registros, los agentes intervinieron un amplio abanico de sustancias, entre ellas ketamina, mefedrona, metanfetamina, MDMA, éxtasis, cocaína, GHB o LSD, además de material para su manipulación, como balanzas de precisión. También se incautaron cerca de 28.000 euros en efectivo, lo que evidencia los beneficios económicos que obtenía el grupo.

Los dos detenidos fueron puestos a disposición judicial. La operación ha permitido desarticular este punto de distribución y abre la puerta a nuevas pesquisas para determinar el alcance de la red y el origen de las sustancias.