Rescatan a un caballo que paseaba por las calles de Armilla (Granada) entre los vehículos

Los vecinos y conductores de la localidad granadina de Armilla (Granada) fueron testigos de una escena insólita cuando un caballo, que se había escapado accidentalmente de su finca, irrumpió en las calles principales del municipio. El animal circulaba moviéndose entre los vehículos ante la mirada atónita de los transeúntes.

El incidente, cuyas imágenes han trascendido tras la intervención de la Policía Local, se registró el paseo del caballo en puntos estratégicos de la ciudad como la avenida Pierre de Coubertin y el entorno de la calle San Miguel.

El animal transitaba con aparente tranquilidad, "como si fuera un usuario más del tráfico", lo que obligó a desplegar un dispositivo rápido para evitar colisiones.

La patrulla desplazada logró interceptar al animal y reconducirlo de manera segura hacia un área no urbanizada, concretamente a un camino de tierra fuera del núcleo principal, donde pudo ser inmovilizado sin sufrir daños.

Una vez asegurado el ejemplar, los agentes procedieron a la lectura de su microchip. La identificación permitió localizar de inmediato al dueño, quien confirmó que el escape se debió a un descuido puntual. Tras comprobar que el animal contaba con toda la documentación sanitaria y legal en regla, la Policía Local formalizó la entrega del caballo a su propietario, cerrando el episodio sin que se registraran heridos ni daños materiales.