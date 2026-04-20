Vandalismo anticatólico: aparecen destrozadas dos cruces en los pirineos

La desaparición del crucifijo del pico Gratal se ha conocido en plena controversia por el caso del Aneto, pero los hechos en la sierra de Guara serían anteriores y presentan características que indican hacia una retirada de forma intencionada. Montañeros del club Peña Guara han confirmado que el símbolo, situado en la cima de esta conocida montaña, ha sido removida de su sitio.

Arrancada de su base

Según uno de los miembros de la peña, Jesús Pueyo la cruz no habría desaparecido por causas naturales. La estructura estaba fijada en una base de cemento y, tal y como aseguran quienes frecuentan la zona, fue "arrancada de cuajo". No se ha precisado el momento exacto en el que se produjo la retirada, aunque varios montañeros sostienen que lleva tiempo sin estar en la cumbre.

La cruz era uno de los símbolos más reconocibles del Gratal, una cima muy frecuentada por senderistas y aficionados a la montaña, por lo que su desaparición ha generado sorpresa entre quienes frecuentaban el lugar, ya que no había trascendido públicamente hasta ahora.

Dos casos similares

La difusión de este suceso coincide con la investigación abierta por la Guardia Civil sobre la desaparición de la cruz del Aneto, donde también se sospecha que fue retirada de manera deliberada. En ese caso, la base apareció cortada, posiblemente con herramientas como una radial, y la estructura metálica, de gran tamaño, habría sido desplazada o empujada por la ladera.

Por el momento no existe ninguna prueba que relacione estos casos, pero la coincidencia ha llamado la atención sobre estos posibles actos de vandalismo en el Pirineo aragonés. En el caso del Gratal, al tratarse de un hecho anterior, se desconoce si llegó a ser denunciado formalmente o si se abrirá ahora algún tipo de investigación.

Más allá de la posible autoría, la desaparición de la cruz del Gratal vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la presencia de estos símbolos en espacios naturales. Sin embargo, en este caso lo que se busca es averiguar qué ocurrió exactamente en la cima y quién o quiénes decidieron retirar un elemento que formaba parte del paisaje de la montaña.