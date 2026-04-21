"Panchito, inmigrante de mierda, si tengo una pistola te quito la tontería": piden tres años para un entrenador

Un entrenador de fútbol infantil se enfrenta a una petición de casi tres años de cárcel por un altercado ocurrido en un campo del distrito madrileño de Usera, donde presuntamente amenazó a un padre y profirió insultos de carácter xenófobo durante una discusión iniciada por una disputa con un menor.

Altercado en el campo y versiones enfrentadas

Los hechos se remontan a una discusión iniciada cuando un niño de ocho años circulaba con un patinete por la grada del campo. Tras ser reprendido por trabajadores del club, la madre del menor intervino recriminando la actitud, lo que provocó un cruce de insultos que fue elevando la tensión en pocos minutos.

Según la acusación, el entrenador se sumó a la discusión y llegó a amenazar al padre del menor simulando un arma con la mano y diciendo que le dispararía. Además, habría proferido insultos como "inmigrante de mierda" o referencias políticas durante el enfrentamiento. La familia sostiene que la actitud fue intimidatoria y que el menor quedó especialmente afectado por lo ocurrido.

Juicio en la Audiencia de Madrid

El caso ha sido juzgado en la Audiencia Provincial de Madrid, donde la Fiscalía acusa al entrenador de un delito de amenazas graves y otro contra la dignidad, por los que solicita penas que suman cerca de tres años de prisión.

El acusado, por su parte, ha reconocido parte de los insultos, pero niega las amenazas, asegurando que actuó en un contexto de tensión y que fue también increpado por el padre del menor. Algunos testigos han apuntado a un intercambio generalizado de insultos sin concretar amenazas directas, lo que ha generado versiones contradictorias sobre lo sucedido.

El tribunal deberá ahora valorar las declaraciones y pruebas presentadas para determinar si los hechos constituyen delito y si procede la condena solicitada por la Fiscalía.