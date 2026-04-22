Desarticulada en Valladolid una red que estafaba financiando móviles con nóminas falsas

Nuevo golpe a la delincuencia organizada en la provincia de Valladolid. La Guardia Civil ha procedido a la localización y detención de cuatro personas, así como a la investigación de otras dos, por su presunta implicación en una red dedicada a los delitos de estafa y falsedad documental, operando como un grupo criminal perfectamente estructurado en la localidad de Arroyo de la Encomienda.

Las actuaciones, enmarcadas dentro de la denominada operación Forgeryza, tuvieron su origen a finales del pasado mes de noviembre. En ese momento, el representante legal de un conocido establecimiento comercial situado en el citado municipio acudió a las dependencias de la Benemérita para interponer una denuncia. El motivo no era otro que haber detectado la financiación fraudulenta de cinco teléfonos de alta gama, cuyo valor total en el mercado ascendía a los 8.000 euros, mediante la aportación de documentación laboral fraudulenta.

A partir de esa primera alerta, los agentes del Instituto Armado iniciaron unas minuciosas pesquisas para esclarecer los hechos. Las labores de averiguación incluyeron el visionado de las cámaras de seguridad del local afectado, así como un exhaustivo análisis de las nóminas entregadas para la compra. Gracias a ello, los investigadores lograron desentrañar un método de actuación muy definido y jerarquizado en el que cada miembro cumplía un rol específico.

Situación de vulnerabilidad

Según han detallado fuentes oficiales de la investigación, el principal investigado y presunto cabecilla de la red se encargaba de captar a individuos de su entorno más cercano o en situación de vulnerabilidad. A cambio de prestarse al engaño, este líder les ofrecía una compensación económica en metálico o bien el pago mediante sustancias estupefacientes, aprovechándose así de sus circunstancias personales.

Una vez reclutados, el cerebro de la trama los trasladaba físicamente hasta el comercio y les proporcionaba una nómina falsificada con sus datos personales. Durante todo el proceso de adquisición y firma de la financiación, el cabecilla los acompañaba y supervisaba la operación. Cuando lograban engañar a los dependientes y se hacían con los costosos terminales, este individuo se apropiaba de ellos para, posteriormente, darles salida a través de plataformas de compraventa de segunda mano.

Tras reunir todas las pruebas necesarias y constatar la autoría de los diferentes implicados, la Guardia Civil desplegó la fase de explotación de este operativo. Esta intervención policial culminó con la desarticulación total del grupo criminal, saldándose con las citadas cuatro detenciones y la imputación de otros dos sujetos, siendo todos ellos residentes y vecinos de la provincia de Valladolid.

A pesar del éxito de estas detenciones, las autoridades han confirmado que la investigación continúa abierta. Durante la instrucción de las diferentes diligencias, los agentes han tenido conocimiento de que este mismo método delictivo podría haberse utilizado para estafar a otros comercios de la capital vallisoletana y de municipios aledaños. Todo lo actuado hasta la fecha ha sido puesto ya a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia.