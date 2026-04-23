Detenido por agredir a un policía e intentar tragarse el ticket de alcoholemia en Pontevedra

La Policía Local de Pontevedra detuvo el pasado 18 de abril a un conductor que protagonizó un violento incidente tras verse implicado en un accidente de tráfico en la ciudad gallega. Según ha informado Europa Press, el individuo no solo superaba ampliamente la tasa de alcohol permitida, sino que reaccionó de forma agresiva al conocer el resultado de la prueba.

Los hechos ocurrieron en torno a las 18.00 horas en la calle Eduardo Pondal, en Pontevedra, cuando una patrulla acudió para intervenir en un siniestro leve con el objetivo de facilitar la elaboración de un parte amistoso entre los implicados. Durante las primeras comprobaciones, los agentes detectaron que uno de los conductores presentaba claros signos de embriaguez, lo que motivó que se le practicara la correspondiente prueba de alcoholemia.

El test confirmó las sospechas de los policías, ya que el resultado alcanzó los 0,86 miligramos por litro de aire espirado, una cifra muy por encima del límite legal. Fue en ese momento cuando el conductor cambió radicalmente de actitud al ser informado del resultado.

Reacción violenta ante los agentes

Lejos de colaborar, el hombre intentó deshacerse de la prueba, tratando de romper el ticket emitido por el etilómetro e incluso introduciéndoselo en la boca con la aparente intención de tragarlo. A continuación, se dejó caer al suelo, golpeándose en la nariz, lo que obligó a los agentes a intervenir para prestarle asistencia.

Sin embargo, la situación derivó en un episodio de violencia. Según el relato policial recogido por Europa Press, el detenido comenzó a forcejear con los agentes, "propinándole varios puñetazos a uno de los agentes y agarrándose a sus piernas con la intención de tirarlo al suelo".

Ante estos hechos, los policías procedieron a su detención como presunto autor de un delito de atentado contra agente de la autoridad, además de un delito contra la seguridad vial por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas superando los límites establecidos.