Sale a la luz el vídeo del presunto asesinato de la exmiss Carolina Flores a manos de su suegra

La muerte de Carolina Flores Gómez, exreina de belleza de Baja California, ha generado una fuerte ola de indignación en México. La joven, de 27 años, fue encontrada sin vida el pasado 15 de abril en su vivienda situada en el barrio de Polanco, en Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros informes, los servicios de emergencia acudieron tras una llamada de alerta, pero solo pudieron confirmar su fallecimiento. La víctima presentaba una herida de bala en la cabeza, lo que llevó a las autoridades a iniciar una investigación que, inicialmente, fue catalogada como homicidio.

Las sospechas se centran en el entorno familiar más cercano. La principal línea de investigación apunta a la suegra de la joven, que se encontraba en la vivienda en el momento de los hechos junto a su hijo, marido de la víctima, y la hija de ambos, de apenas ocho meses.

Uno de los elementos clave es un vídeo difundido en medios locales que recoge una discusión previa al tiroteo. En las imágenes se escuchan varios disparos, tras lo cual el marido de Carolina recrimina a su madre lo ocurrido, reforzando la hipótesis de su implicación. "¿Qué fue eso? ¿Qué hiciste, mamá?", se escucha decir al marido con la niña en brazos. "Nada, que me hizo enojar (...) Mi familia es mía. Tú eras mío y ella te robó", contesta ella sin inmutarse.

En México, la exreina de belleza Carolina Flores fue asesinada a tiros por su suegra. "¡Qué hiciste, mamá!", le preguntó su hijo, y ella respondió: "Nada, me hizo enojar, tú eres mío". pic.twitter.com/tWfMRuD5Ib — MDZ Online (@mdzol) April 23, 2026

El caso ha provocado protestas y demandas de justicia, especialmente en Ensenada, ciudad natal de la joven, donde familiares, amigos y colectivos han alzado la voz para exigir el esclarecimiento de los hechos. Por ahora, no se han confirmado detenciones y la investigación continúa abierta, en medio de críticas a las autoridades por la gestión inicial del caso y la falta de respuestas inmediatas ante un crimen que ha conmocionado al país.