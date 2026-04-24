Asesinan a un futbolista con un destornillador al intentar robarle unas pizzas

El futbolista Gabriele Vaccaro, de 25 años y jugador del CastrumFavara, falleció en la madrugada del 19 de abril en Paviatras ser apuñalado durante un intento de robo en un aparcamiento. Según recogen medios italianos como La Provincia Pavese y Fanpage, el joven regresaba junto a varios amigos a su vehículo sobre las 3:30 horas después de recoger unas pizzas cuando fueron abordados por un grupo de cinco jóvenes que les exigieron la comida.

De acuerdo con estas informaciones, la negativa a entregar las pizzas derivó en una discusión que terminó en agresión. "Ni siquiera podéis transportar las pizzas correctamente. Dádnoslas a nosotros", habrían dicho los asaltantes, según publica Fanpage. Durante el enfrentamiento, Vaccaro recibió varias puñaladas, al menos en el abdomen y posiblemente también en el cuello, presuntamente con un destornillador, tal y como apuntan las primeras investigaciones policiales recogidas por La Provincia Pavese. Tras la agresión, los atacantes huyeron del lugar, mientras la víctima quedaba herida de gravedad.

Detenciones tras el apuñalamiento

El diario británico Daily Star señala que los acompañantes del futbolista lo trasladaron inicialmente a su domicilio sin percatarse de la gravedad de las heridas y que no fue hasta después cuando se avisó a los servicios de emergencia. El jugador fue evacuado en estado crítico e ingresado en un centro hospitalario, donde falleció poco después a causa de las lesiones. La policía ha detenido a varios implicados, entre ellos un menor de 17 años de origen egipcio, identificado como presunto autor material del apuñalamiento, que se ha acogido a su derecho a no declarar y ha sido internado en el centro juvenil de Beccaria.

Según fuentes policiales citadas por La Provincia Pavese, las imágenes de cámaras de seguridad apuntan al uso de un destornillador como arma durante la agresión. Los investigadores mantienen abiertas distintas líneas para determinar la participación exacta del resto de implicados en el suceso. Además, los amigos de la víctima están siendo investigados por un posible delito de omisión de socorro al no haber solicitado asistencia médica de forma inmediata tras el ataque. En el mismo incidente resultó herida leve una joven que acompañaba al grupo, según recoge Fanpage.

Reacciones en Favara

El suceso ha tenido especial repercusión en Favara, localidad de origen del jugador. El alcalde, Antonio Palumbo, afirmó en redes sociales, en declaraciones recogidas por La Provincia Pavese, que se trata de un "dolor tan grande que resulta inimaginable", que afecta "a cada calle y a cada casa de nuestra ciudad". El CastrumFavara rindió homenaje al jugador en su último encuentro con una pancarta en la que se podía leer: "Tu sonrisa vivirá para siempre".