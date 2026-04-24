Detenido en Ávila un fugitivo con 12 reclamaciones judiciales por violencia y delitos sexuales

Agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional han detenido en Ávila a un hombre al que le constaban 12 reclamaciones judiciales en vigor, entre ellas por agresión sexual a menor de edad, malos tratos en el ámbito familiar y otros delitos relacionados con amenazas y coacciones.

La operación se ha desarrollado tras una investigación iniciada al detectarse la existencia de varias órdenes de búsqueda activas y la posible presencia del fugitivo en la provincia de Ávila. El detenido permanecía oculto en un barrio de la ciudad, donde contaba con apoyo de su entorno familiar.

Investigación y localización del fugitivo

Las pesquisas policiales permitieron acotar su paradero después de comprobar que el individuo mantenía una actividad constante en redes sociales. Según la información recabada por los investigadores, realizaba emisiones en directo desde su domicilio en las que llegaba a mostrar armas de fuego.

Este comportamiento facilitó el seguimiento de sus movimientos y contribuyó a confirmar su ubicación aproximada en la capital abulense. A partir de ahí, los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia en la zona para verificar su localización exacta.

El fugitivo permanecía oculto con la ayuda de familiares, que le proporcionaban apoyo logístico para dificultar su detección por parte de las fuerzas de seguridad.

Conducta violenta y antecedentes previos

Según la información policial, el detenido acumulaba denuncias por parte de exparejas desde el año 2021 hasta la actualidad. En el marco de estas relaciones, habría ejercido conductas de control mediante amenazas y episodios de intimidación.

Entre los hechos investigados se incluyen amenazas de muerte realizadas a través de llamadas telefónicas, en ocasiones efectuadas desde su propio número, desde terminales de familiares o mediante perfiles en redes sociales.

También constan denuncias por episodios de violencia física, en los que presuntamente llegó a golpear a víctimas, arrastrarlas por el suelo y realizar actos de humillación. En uno de los casos, según la investigación, mantuvo retenida a una expareja durante más de una semana en su domicilio.

Estas actuaciones se enmarcan en un conjunto de reclamaciones judiciales que incluían delitos de agresión sexual a menor de edad, malos tratos, quebrantamiento de condena, coacciones, amenazas y descubrimiento y revelación de secretos.

Dispositivo policial en Ávila

Una vez confirmada su localización, la Policía Nacional organizó un dispositivo de detención en la madrugada del pasado martes. En el operativo participaron efectivos del GEO, unidades de Intervención Policial (UIP), Guías Caninos y medios aéreos.

El despliegue se centró en el barrio donde el fugitivo se encontraba oculto. La actuación permitió su arresto sin que se registraran incidentes durante la intervención.

Tras la detención, el hombre fue puesto a disposición policial a la espera de pasar a disposición judicial por las distintas reclamaciones pendientes.