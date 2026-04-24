Detenido un hombre por intentar agredir sexualmente a una mujer en su coche en Guipúzcoa

La Ertzaintza ha detenido a un hombre de 51 años como presunto autor de un delito de agresión sexual en grado de tentativa contra una mujer en la localidad guipuzcoana de Oñate. Los hechos ocurrieron el pasado viernes en la zona universitaria del municipio, cuando la víctima se encontraba en el interior de su vehículo estacionado.

Según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, el arresto se produjo el miércoles tras una investigación desarrollada con la colaboración de la Policía Local de Oñate. El suceso tuvo lugar en torno a las siete de la tarde, cuando un individuo accedió al interior del coche de la víctima por la puerta del copiloto. La mujer, de 53 años, logró zafarse y salir del vehículo. Tras huir a la carrera, el agresor la persiguió hasta que consiguió pedir ayuda a un viandante que se encontraba en la zona. En ese momento, el presunto autor abandonó el lugar.

Atención a la víctima

Después de recibir el aviso, agentes de la Ertzaintza se desplazaron al lugar de los hechos. Además, las patrullas asistieron a la mujer y procedieron a su traslado a un centro sanitario para su atención. La actuación policial permitió recabar información inicial sobre lo ocurrido, lo que dio inicio a la investigación para identificar al responsable.

A partir de ese momento, la Ertzaintza puso en marcha las diligencias para esclarecer los hechos. La investigación se desarrolló en coordinación con la Policía Local de Oñate. Como resultado de estas actuaciones, el pasado miércoles se procedió a la detención del presunto autor en el propio municipio. El arrestado está acusado de un delito de agresión sexual en grado de tentativa.

Una vez finalizados los trámites policiales, el detenido fue puesto a disposición judicial en la mañana del jueves. En concreto, compareció ante el Juzgado de Vergara (Guipúzcoa). El caso continúa ahora en sede judicial, donde se determinarán las medidas correspondientes en relación con los hechos.