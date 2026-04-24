Menú
Sucesos

Una persona muere electrocutada en la zona de vías del tren de Rodalies de Castellbisbal

Se ha interrumpido la circulación de la línea R4 de Rodalies entre Martorell y Hospitalet de Llobregat a petición de los Mossos.

LD / Agencias
Se ha interrumpido la circulación de la línea R4 de Rodalies entre Martorell y Hospitalet de Llobregat a petición de los Mossos.
Tren de la línea R1 de Rodalies circulando | X (@rod1cat)

Una persona ha muerto electrocutada en la zona de vías del tren de la estación de Rodalies de Castellbisbal (Barcelona) en un suceso ocurrido este viernes sobre las 4:00 horas de la madrugada.

Relacionado

La investigación policial para esclarecer el suceso está abierta, según han informado fuentes de la policía catalana a Europa Press.

A raíz del incidente se ha interrumpido la circulación de la línea R4 de Rodalies entre Martorell y Hospitalet de Llobregat (Barcelona) a petición de los Mossos entre las 6:27 horas y las 6:54 horas, ha informado Renfe.

Temas

En Sucesos

    Servicios

    • Oro Libertad
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida