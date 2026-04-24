Lo que comenzó el pasado 18 de marzo como un incendio industrial en la Avenida de Portugal, se ha convertido en una crisis de salud pública y seguridad sin precedentes para los habitantes de La Bañeza. Este viernes, bajo el lema "La Bañeza reacciona. No podemos respirar", una veintena de vecinos ha dado el pistoletazo de salida a una serie de movilizaciones semanales para exigir soluciones definitivas y transparencia tras más de 37 días de combustión ininterrumpida.

Un incendio que 'se niega' a morir

A pesar de que el incendio en la antigua nave de plásticos y neumáticos (sin actividad desde hace meses) fue estabilizado en sus primeras horas, la acumulación masiva de caucho y materiales poliméricos ha mantenido una combustión interna latente de extrema dificultad para los servicios de extinción.

La situación se agravó este pasado martes, cuando el foco experimentó una fuerte reactivación. Según fuentes municipales y de la Diputación de León, existen indicios de que esta nueva ignición pudo ser provocada de forma intencionada por terceros para avivar las llamas, un extremo que ya está bajo investigación oficial por parte de la Guardia Civil.

Las demandas ciudadanas: Salud y Datos

Los manifestantes, que se concentrarán cada viernes entre las 09:30 y las 10:30, denuncian vivir en un estado de indefensión. Sus reclamos principales se resumen en tres puntos críticos:

Opacidad informativa: Exigen el acceso público y en tiempo real a los análisis de la calidad del aire. Los vecinos temen que la exposición prolongada a partículas PM2.5 y gases derivados de la quema de plásticos (como dioxinas y furanos) tenga efectos crónicos.

Exigen el acceso público y en tiempo real a los análisis de la calidad del aire. Los vecinos temen que la exposición prolongada a partículas PM2.5 y gases derivados de la quema de plásticos (como dioxinas y furanos) tenga efectos crónicos. Insuficiencia de medios: Aunque reconocen la presencia de los bomberos, critican que no se hayan desplegado medidas de contención más agresivas o maquinaria pesada suficiente para remover el material y sofocar el núcleo del incendio desde el inicio.

Aunque reconocen la presencia de los bomberos, critican que no se hayan desplegado medidas de contención más agresivas o maquinaria pesada suficiente para remover el material y sofocar el núcleo del incendio desde el inicio. Investigación de responsabilidades: Piden que se aclare por qué una nave cerrada acumulaba tal cantidad de residuos potencialmente peligrosos y quién debe responder por los daños ambientales.

Medidas de autoprotección

Mientras las autoridades locales piden "paciencia y precaución", los colectivos ciudadanos recomiendan a la población más vulnerable (niños, ancianos y personas con patologías respiratorias) extremar el uso de mascarillas FFP2 y mantener el confinamiento domiciliario (ventanas cerradas) en los días en que la dirección del viento arrastre el humo hacia el casco urbano. La plataforma vecinal ha advertido que las protestas no cesarán hasta que el último foco sea extinguido y se presente un informe detallado sobre el impacto sanitario en la comarca.