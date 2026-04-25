Detenida en Valencia una cuidadora por usar la casa de una anciana enferma para traficar con drogas

La Policía Nacional ha detenido en Valencia a una mujer de 32 años acusada de un delito contra la salud pública por, presuntamente, traficar con drogas en el domicilio donde trabajaba como cuidadora de una persona de edad avanzada con demencia. La arrestada fue sorprendida cuando trataba de deshacerse de sustancias estupefacientes por el inodoro, según ha informado la Jefatura Superior de Policía en un comunicado.

La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada en la Comisaría del distrito de Abastos por un hombre que aseguró haber encontrado drogas en la vivienda de su madre, quien padece deterioro cognitivo y recibe asistencia domiciliaria.

Inicio de la investigación

El denunciante explicó que había localizado una bolsa con sustancias estupefacientes en el domicilio familiar. Además, aportó una fotografía en la que se apreciaban distintos elementos relacionados con el posible tráfico de drogas.

Entre los efectos hallados figuraban dos bolsitas con pastillas de color rosa, una papelina blanca, varias bolsas con sustancia blanca, así como una báscula de pesaje y otros objetos. Estos materiales se encontraban en un armario. Tras recibir la denuncia, los agentes acompañaron al denunciante hasta la vivienda, donde este les autorizó la entrada para hacer entrega de las sustancias encontradas.

Drogas incautadas

A partir de los indicios recopilados y del material intervenido, la Policía Nacional centró la investigación en una de las cuidadoras que prestaban servicio en el domicilio. Los agentes establecieron un dispositivo para su localización. La mujer fue interceptada cuando accedía a la vivienda para comenzar su jornada laboral, momento en el que fue detenida. Durante el arresto, además, los policías le intervinieron una bolsa de plástico transparente con metanfetamina, que llevaba oculta en el escote.

En el conjunto de la operación, los agentes incautaron 113 gramos de metanfetamina, 17 gramos de cocaína, 6,5 gramos de cocaína rosa (conocida también como ‘tusi’) y alrededor de 27 gramos de MDMA (éxtasis). Asimismo, se intervinieron 280 euros en efectivo, una báscula de pesaje y otros efectos vinculados presuntamente al tráfico de drogas.

La actuación policial permitió reunir pruebas suficientes para atribuir a la detenida su presunta implicación en la actividad delictiva investigada. Una vez finalizadas las diligencias policiales, la arrestada fue puesta a disposición de la autoridad judicial como presunta autora de un delito contra la salud pública.