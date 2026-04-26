La investigación del crimen de Francisca Cadenas, la vecina de Hornachos (Badajoz) desaparecida en 2017 y cuyo cuerpo fue hallado hace unos meses, sigue avanzando con nuevas diligencias judiciales y testimonios clave que tratan de reconstruir lo ocurrido hace casi una década.

En los últimos días ha finalizado la primera ronda de declaraciones en el Juzgado de Villafranca de los Barros. Por sede judicial han pasado familiares directos de la víctima, entre ellos su viudo y sus tres hijos, además de agentes implicados en la investigación y otros testigos del entorno. Todos ellos han contribuido a apuntalar una causa que todavía se encuentra en una fase inicial, pero que ya dibuja un escenario de extrema violencia.

El testimonio más relevante ha sido el del hijo menor, José Antonio, que fue quien dio la voz de alarma la noche de la desaparición. El joven ha relatado cómo, movido por una corazonada, acudió a la vivienda de los ahora detenidos, donde uno de ellos le abrió la puerta en actitud sospechosa. Aquella intuición, según ha contado, le llevó incluso a intentar regresar horas más tarde con la intención de entrar en la casa, algo que finalmente no ocurrió gracias a la intervención de varios vecinos.

Los hijos de Francisca han explicado también el calvario que viven desde que se confirmó el hallazgo del cadáver: alivio por poder darle sepultura, pero un profundo sufrimiento al conocer la violencia extrema que sufrió su madre. Según los investigadores, los presuntos autores —dos hermanos— habrían convivido durante años en el mismo pueblo sin levantar sospechas, llegando incluso a interesarse por la evolución del caso ante los propios familiares de la víctima.

Un acusado se niega a entregar el ADN

Las pesquisas de la Guardia Civil apuntan a que el cuerpo pudo permanecer varios días en la vivienda antes de ser ocultado bajo el suelo del patio, lo que implicaría trabajos de obra para esconderlo. Precisamente ahora la clave está en determinar con exactitud qué ocurrió en ese intervalo de tiempo y quién pudo tener conocimiento de los hechos.

En paralelo, la investigación afronta un obstáculo relevante: uno de los principales sospechosos se ha negado a aportar muestras biológicas para el análisis de ADN, una prueba considerada fundamental para el avance del caso. Sobre este punto, Alfonso Egea ha explicado en el programa En Casa de Herrero los detalles legales de esta situación:

"Este país es maravilloso. Estamos investigando a una persona por asesinar a otro ciudadano para ocultar una agresión sexual. Es la mayor vulneración que se me ocurre a mí de los derechos fundamentales, quitarle la vida a otro ser humano. Pero nuestro ordenamiento, respetando otro derecho fundamental, dice que no podemos tomar una muestra de ADN de un investigado por asesinato si él no accede. Esto es así".

Egea ha matizado, no obstante, que esta negativa no deja sin herramientas a los investigadores, ya que pueden solicitar autorización judicial para obtener la muestra de forma forzosa: "Gracias a Dios esto no deja desarmados a los investigadores, que pueden pedirle al juez, y es lo que han hecho, tomar esa muestra por la fuerza".

La fecha exacta de la muerte

Otro de los puntos clave de la investigación es la determinación de la fecha exacta de la muerte, algo que, según los expertos, será extremadamente complicado debido al tiempo transcurrido. El propio Egea ha advertido de las dificultades forenses:

"Lo de la data exacta de la muerte en el caso de Francisca va a ser complicadísimo. Lamentablemente, con una mujer desaparecida durante casi una década cuyos restos están prácticamente ausentes de ningún tejido blando, la data de la muerte va a ser milagrosa".

Esta incertidumbre complica especialmente la posibilidad de desmontar posibles coartadas, ya que uno de los investigados no se encontraba en la vivienda en el momento inicial de los hechos según su versión.

"Un castigo físico terrible"

Aun así, los investigadores confían en que los informes periciales puedan arrojar luz sobre la violencia ejercida contra la víctima y el tiempo necesario para causar las lesiones descritas. En este sentido, Egea ha subrayado que la brutalidad del crimen podría ser determinante: "El problema que tiene Juli y el problema que tiene Lolo es que la pobre Francisca fue víctima de un castigo físico terrible, de una paliza inenarrable, y eso no se hace en diez minutos".

Finalmente, el foco de la investigación se centra ahora en reconstruir los movimientos durante los días posteriores a la desaparición. Según el periodista, ese periodo podría ser clave para esclarecer responsabilidades: "Lo que a mí más me importa es quién visitó esa casa durante esos tres días, porque quien entró vio lo que estaba ocurriendo. Y de esa duda vamos a salir más pronto que tarde".

Con la causa aún en fase de instrucción, las próximas semanas serán decisivas para determinar el alcance de la implicación de los detenidos y si existen más responsabilidades en uno de los crímenes más impactantes de los últimos años.