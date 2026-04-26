Desarticulada una red que suministraba combustible a las 'pateras taxi' en Murcia y Almería

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a suministrar combustible a embarcaciones utilizadas en el transporte ilegal de personas, conocidas como 'pateras taxi', en el litoral de Murcia y Almería. La operación se ha saldado con 14 detenidos y otras cuatro personas investigadas en los municipios de Águilas (Murcia) y Huércal-Overa (Almería).

La investigación, que han desarrollado agentes de Policía Judicial de la Guardia Civil en Murcia con la colaboración de la Policía Local de Águilas, ha permitido identificar una estructura organizada que operaba de forma continuada en distintos puntos de la costa.

La infraestructura

Durante la operación, los agentes practicaron tres registros en los que se incautaron más de 5.000 litros de gasolina, así como ocho vehículos, cinco embarcaciones y una moto de agua. Además, se intervino un arma corta modificada para efectuar fuego real junto con munición, según ha informado la Guardia Civil.

Los investigadores detectaron un punto de almacenamiento de combustible al aire libre, utilizado como ‘guardería’, en la costa de Águilas. En ese lugar también se localizó también una embarcación que repostaba tras un desembarco de inmigrantes ilegales.

Las pesquisas permitieron constatar que la organización utilizaba enclaves estratégicos del litoral de Murcia y Almería como bases logísticas. Desde estos puntos se coordinaba tanto la llegada como el retorno de las embarcaciones implicadas en el transporte ilegal de personas. El grupo contaba con medios específicos para desarrollar su actividad, entre ellos vehículos adaptados para transportar grandes cantidades de combustible y embarcaciones de alta potencia destinadas a realizar repostajes en alta mar.

Operativa nocturna

La red empleaba sistemas de vigilancia y contravigilancia para evitar la acción policial. Entre los medios utilizados figuraban drones para controlar movimientos en la zona, así como puntos de abastecimiento ocultos en calas aisladas. Los agentes documentaron varias operaciones realizadas durante la noche, en las que los integrantes del grupo efectuaban trasvases de combustible.

Según la Guardia Civil, la actividad de la organización estaba relacionada con numerosos desembarcos de inmigrantes. Estas travesías se realizaban en condiciones precarias, con embarcaciones sobrecargadas y sin medidas de seguridad, lo que suponía un riesgo para sus ocupantes. A los detenidos se les imputan los supuestos delitos de pertenencia a grupo criminal, favorecimiento de la migración irregular y transporte y almacenamiento de sustancias explosivas.