Detenidos dos jóvenes por estafar más de 8.500 euros a un discapacitado

Una persona con un alto grado de discapacidad habría sido víctima de una estafa que supera los 8.500 euros, según la investigación de la Guardia Civil de Laredo. Dos jóvenes de 19 años, vecinos de Liendo y Ramales de la Victoria, han sido detenidos como presuntos autores de los hechos.

La investigación se inició a finales del pasado año tras la denuncia de la víctima, que alertó de movimientos bancarios no autorizados en su cuenta. Las primeras diligencias apuntan a un posible acceso indebido a su banca online y a la realización de distintas operaciones financieras sin consentimiento.

La Guardia Civil de Laredo abrió el caso tras la denuncia presentada por la persona afectada, que comunicó haber detectado cargos y movimientos que no reconocía. Según la información recabada, mediante un supuesto engaño se habrían obtenido los datos necesarios para acceder a la banca digital del denunciante.

A partir de ahí, los agentes fueron reconstruyendo una serie de operaciones que habrían derivado en un perjuicio económico total superior a los 8.500 euros. Las pesquisas permitieron identificar a los dos jóvenes, residentes en Cantabria.

El acceso a la banca online

Uno de los investigados habría logrado instalar la aplicación de banca online de la víctima en su propio teléfono móvil. Con ese acceso, habría solicitado y cobrado un préstamo de 3.000 euros a nombre del denunciante.

Las diligencias también apuntan a que esta misma persona habría convencido a la víctima para adquirir un teléfono móvil de alta gama, valorado en más de 1.700 euros, mediante financiación. El terminal habría sido posteriormente retenido por el presunto autor de los hechos.

Además del préstamo y la adquisición del dispositivo móvil, los agentes han identificado una serie de transferencias bancarias realizadas desde la cuenta del denunciante. En total, se habrían detectado seis envíos de dinero que suman cerca de 4.000 euros.