Desarticulada una red que prostituía a más de 20 personas en chalés de Mallorca

La Policía Nacional ha detenido en Palma a dos personas acusadas de explotar sexualmente a más de una veintena de mujeres y a un hombre en varios chalés de la Playa de Palma, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

Los arrestados, un hombre de nacionalidad española y una mujer de origen sudamericano, habrían organizado un sistema de captación de víctimas en sus países de origen para trasladarlas posteriormente a Mallorca, donde eran alojadas y explotadas en inmuebles alquilados por la propia red.

Captación en el extranjero y traslado a Mallorca

De acuerdo con la investigación, desarrollada por la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif), los sospechosos reclutaban a las víctimas fuera de España y gestionaban su traslado hasta la isla. Una vez en Mallorca, las empadronaban en los chalés donde posteriormente eran obligadas a ejercer la prostitución.

En total, al menos una veintena de mujeres y un hombre pasaron por estos inmuebles, según las estimaciones policiales. La actividad se concentraba en dos chalés situados en la zona de la Playa de Palma, mientras que un tercer inmueble era utilizado como residencia por los investigados.

Cobros mensuales por las habitaciones

Además de los beneficios derivados de la explotación sexual, los detenidos imponían a las víctimas el pago de un alquiler mensual por las habitaciones en las que residían y trabajaban. Estas cantidades oscilaban entre 350 y 400 euros al mes, lo que permitía a los responsables obtener ingresos adicionales con los que, según la Policía, trataban de dar apariencia de legalidad a su actividad.

Solo por este concepto, los investigadores calculan que la red pudo ingresar entre 19.600 y 22.400 euros, sin incluir los beneficios obtenidos por la venta de consumiciones en los propios chalés, donde se desarrollaba la actividad.

Un nivel de vida que levantó sospechas

El volumen de ingresos y el nivel de vida de los detenidos fue uno de los factores que llamó la atención de los agentes. Según la Policía Nacional, el principal investigado percibía una pensión contributiva, mientras que la mujer no tenía acreditados ingresos regulares.

A pesar de ello, ambos mantenían el alquiler de tres chalés en una zona turística como la Playa de Palma, dos de ellos destinados a la explotación de las víctimas y un tercero para su uso personal.

Delitos investigados

Los dos arrestados han sido puestos a disposición policial como presuntos autores de un delito de favorecimiento de la inmigración irregular y otro relacionado con la prostitución, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

Las actuaciones se enmarcan en las investigaciones que lleva a cabo la Policía Nacional contra redes de explotación sexual vinculadas a la captación de personas en el extranjero.