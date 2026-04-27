Detenida una mujer con 40 antecedentes por apuñalar a una turista coreana en Granada

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el distrito del Albaicín de Granada capital a una mujer de 38 años, con cerca de cuarenta antecedentes policiales, como presunta autora de un delito de lesiones cometido en un conocido mirador de dicho barrio contra una turista de nacionalidad coreana y 57 años de edad, la cual sufrió una lesión en su tobillo tras ser apuñalada con un cuchillo cuando se encontraba sentada en un mirador.

La presunta autora fue detenida al día siguiente y puesta a disposición de la autoridad judicial por una dotación policial que la identificó cuando se encontraba en una conocida plaza de ese mismo barrio.

Según el relato policial difundido en una nota de prensa, los hechos tuvieron lugar sobre las 11:30, momento en el que una dotación policial de servicio en la zona fue enviada por la Sala CIMACC-091 hasta un mirador de la barriada del Albaicín. En ese lugar, al parecer, una mujer había sufrido una agresión con un cuchillo.

Una vez en el lugar, los agentes localizaron a la víctima, una ciudadana de nacionalidad coreana de 57 años de edad, que se encontraba sentada en un pequeño muro con un apósito en su tobillo derecho manchado de sangre.

Según pudieron saber los agentes, esta persona se encontraba realizando una visita turística a la ciudad con su marido. Momentos antes la pareja estaba sentada en el mirador sacando fotografías de la Alhambra de Granada, junto a una mujer desconocida. Seguidamente y, sin mediar palabra, la desconocida apuñaló en el tobillo a la víctima, y abandonó el lugar andando. Por su parte, la víctima acudió a un centro hospitalario para ser atendida de sus lesiones.

Entre las averiguaciones realizadas por los policías durante su intervención se encontraba el nombre y una fotografía de espaldas, tomada cuando la presunta autora se alejaba del lugar.

Al día siguiente, esa misma dotación policial localizó, cerca de las 19:00 y en una plaza del mismo barrio, a la presunta autora. Dicha persona vestía las mismas ropas y calzado captados en la fotografía, llevando a cabo los policías su detención.

La presunta autora es una mujer de 38 años y nacionalidad española, quien acumula cerca de cuarenta detenciones. Ya ha pasado a disposición de la autoridad judicial.