Muere la influencer KlaudiaGlam tras ser atropellada por una concursante de 'The X Factor'

La influencer polaca Klaudia Zakrzewska, conocida en redes sociales como KlaudiaGlam, ha fallecido a los 32 años tras varios días ingresada en estado crítico después de ser atropellada a la salida de una discoteca en el centro de Londres.

Los hechos se remontan a hace casi una semana, cuando la joven fue arrollada por un vehículo a las puertas del local Inca, situado en el barrio del Soho de Londres. Según las primeras investigaciones, el atropello habría sido intencionado, lo que motivó la rápida actuación policial junto con la detención de la principal sospechosa.

La acusada tras el suceso

Se trata de la modelo e influencer Gabrielle Carrington, de 29 años, residente en Manchester, quien fue arrestada inicialmente acusada de intento de asesinato. Tras la muerte de Zakrzewska, las autoridades han confirmado que este cargo será modificado a asesinato. Además, Carrington se enfrenta a otros delitos, entre ellos lesiones corporales graves, conducción peligrosa, así como circular bajo los efectos del alcohol.

La acusada había adquirido cierta notoriedad pública años atrás tras participar en el programa The X Factor en 2013 como integrante del grupo Miss Dynamix.

En un comunicado recogido por la BBC, las autoridades han expresado: "Queremos expresar nuestras más sentidas condolencias a la familia, además de a los amigos de Klaudia ante esta trágica noticia. Nuestros pensamientos están también con todos los afectados".

Reacción en redes sociales

La muerte de Zakrzewska ha causado un profundo impacto en redes sociales, donde acumulaba más de 275.000 seguidores en Instagram. Su familia, devastada por lo ocurrido, ha iniciado una campaña de recaudación de fondos. Su madre ha trasladado su dolor en declaraciones a medios británicos: "Este es el momento más devastador que nuestra familia ha enfrentado jamás", al tiempo que definía a su hija como una persona de "corazón puro".