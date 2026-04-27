Sevilla estudia acciones legales por el accidente en la Feria: "Podía haber sido una tragedia"

El Ayuntamiento de Sevilla estudia acciones legales después de que el pasado sábado cuatro personas resultaran heridas en una atracción de la Feria de Abril. Entre los heridos había dos menores, cuyas familias también sopesan ahora denunciar lo ocurrido después de que una de las cuerdas de la atracción, que simula ser un tirachinas, se descolgara.

El consistorio hispalense está a la espera del resultado del informe que redactan los técnicos del Servicio de Urbanismo. También esperará al dictamen de la investigación judicial y policial al respecto aunque el alcalde, José Luis Sanz, ha señalado este lunes que "podía haber sido una auténtica tragedia".

"No fue solo esa bola cayendo, sino el cable y lo que se podía haber llevado por delante", de modo que "estamos a la espera de esa investigación y de la inspección municipal", ha explicado Sanz. No obstante, el alcalde ha remarcado que siempre hay revisiones previas de las atracciones y una declaración responsable además de un certificado de Industria de la Junta de Andalucía.

"Están vivos de milagro"

Por su parte, las familias de los dos menores que resultaron lesionados se han quejado de que nadie se haya puesto en contacto con ellos para preguntarles cómo están los menores que, según han aclarado, a pesar de haber recibido el alta "no están bien y siguen doloridos". "Realmente los niños no están bien, están vivos, porque lo ocurrido ha sido un milagro", ha manifestado María Sánchez, familiar de uno de los lesionados que llegó a grabar el momento del accidente.

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El suceso tuvo lugar en torno a las 20:20 horas del sábado en la atracción 'Steel Max' --más conocido como tirachinas--, en la calle del Infierno del Real de la Feria. Los heridos fueron atendidos en el lugar del accidente y, posteriormente, dos de los afectados --los que viajaban en el interior de la atracción-- tuvieron que ser trasladados a un centro sanitario.

Los bomberos procedieron al precinto de la atracción, mientras que la zona quedó acotada tras la intervención de los equipos de emergencias, junto a Protección Civil. La Policía Nacional se hizo cargo de la investigación.