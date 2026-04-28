El infierno de una niña en Palma: tres años de abusos y palizas a manos de su padre y su abuela

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares juzga este martes, a partir de las 09:45 horas, a un hombre y a una mujer acusados de someter a su hija y nieta a un régimen de violencia física y abusos sexuales en el domicilio familiar de Palma. Los hechos, que se prolongaron durante tres años (entre 2017 y 2020), afectaron a la víctima cuando esta tenía entre nueve y 11 años de edad.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el padre de la menor realizaba de forma habitual tocamientos de carácter sexual y la besaba en la boca. A pesar de las constantes súplicas de la niña para que se detuviera, el acusado profería comentarios lascivos y llegaba a anular la voluntad de la pequeña asegurando que era de su propiedad: "Eres mía". El relato del fiscal detalla que el progenitor también se metía en la cama con ella para realizarle frotamientos y le dirigía comentarios lujuriosos sobre su físico.

Sin embargo, la violencia no se limitaba solo a lo sexual. Tanto el padre como la abuela paterna participaron en agresiones físicas constantes para "quebrantarla física y psicológicamente". La menor era golpeada con bofetadas, puñetazos y golpes con un zapato.

La acusación destaca la especial crueldad de la abuela, quien presuntamente aprovechaba el fallecimiento de la madre de la niña para vejarla emocionalmente, diciéndole que "era una mierda" y que su padre no la quería. Además, se especifica que, pese a las lesiones sufridas por las palizas, nunca la llevaron a un centro médico para ocultar los hechos.

Peticiones de pena e indemnizaciones

La Fiscalía solicita para el padre un total de ocho años de prisión por los delitos de maltrato habitual en el ámbito familiar y abuso sexual continuado. Se solicita además una indemnización de 15.000 euros por los daños causados.

Por su parte, para la abuela se solicita una pena de dos años y seis meses de cárcel por un delito de maltrato habitual, junto al pago de 6.000 euros de indemnización.

Situación actual de la víctima

El calvario de la menor finalizó en julio de 2020, momento en el que las autoridades declararon administrativamente su situación de desamparo y asumieron la tutela urgente.

Desde entonces, la niña ha requerido tratamiento psicoterapéutico para intentar paliar las graves secuelas físicas y psíquicas derivadas de los "mil días" de abusos sufridos en su propio hogar.