Condenado a cinco años de prisión por agredir a la sobrina de su pareja desde los 14 años

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena de cinco años y tres meses de prisión a un hombre por un delito continuado de agresión sexual a la sobrina de su pareja, que era menor de edad cuando ocurrieron los hechos en la provincia de Cádiz.

La resolución desestima el recurso presentado por la defensa y avala íntegramente la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Cádiz, que consideró acreditados los episodios denunciados por la víctima.

Agresiones desde los 14 años

Según los hechos probados, la primera agresión tuvo lugar en diciembre de 2015, cuando la menor tenía 14 años, en un campo de Chiclana de la Frontera. El acusado aprovechó un momento en el que ambos se encontraban a solas en una zona apartada para iniciar los abusos.

La víctima mantenía una relación cercana con su tía, pareja del acusado, lo que hacía que acudiera con frecuencia al domicilio familiar y participara en encuentros habituales. Este contexto facilitó que los episodios se repitieran durante más de dos años.

La sentencia recoge distintos hechos de la misma naturaleza en viviendas, así como intentos de la menor de defenderse, apartándose o incluso propinando patadas al agresor. El último episodio acreditado se sitúa en agosto de 2018.

Denuncia tras contarlo a un amigo

No fue hasta septiembre de 2018, cuando la víctima tenía 16 años, cuando relató lo ocurrido a un amigo. Hasta ese momento no lo había comunicado a su entorno familiar.

Según recoge la resolución, este silencio se explica en parte por el temor a perder la relación con su prima, hija del acusado, con la que mantenía un vínculo estrecho y a la que cuidaba de forma habitual.

Atenuantes y reparación del daño

La Audiencia Provincial de Cádiz impuso la pena de cinco años y tres meses de prisión como autor de un delito continuado de agresión sexual a menor de edad, apreciando la concurrencia de circunstancias atenuantes muy cualificadas.

Entre ellas figuran las dilaciones indebidas en el proceso y la reparación del daño, ya que el acusado entregó antes del juicio 30.000 euros, cantidad coincidente con la indemnización solicitada por el Ministerio Fiscal.

El TSJA rechaza todos los argumentos del recurso

El condenado recurrió la sentencia alegando vulneración de garantías procesales, error en la valoración de la prueba y lesión de la presunción de inocencia, entre otros motivos.

El TSJA rechaza todos estos argumentos y subraya que no existen indicios de invención en el relato de la menor, destacando su coherencia a lo largo del procedimiento. La resolución apunta que no hay "variaciones relevantes" en sus declaraciones.

En la misma línea, la defensa también cuestionó la veracidad del testimonio al considerar incompatible que la menor continuara acudiendo con normalidad al domicilio del acusado.

El tribunal descarta este planteamiento y señala que no se ajusta a los patrones habituales en víctimas menores de edad en contextos de agresión sexual en el entorno familiar.

En este sentido, explica que factores como la dependencia afectiva, la culpabilización, la evitación o la normalización de la situación pueden influir en la conducta de la víctima, retrasando la denuncia.

Así, concluye que mantener una relación frecuente con el agresor no resta verosimilitud al testimonio, sino que puede explicar tanto el retraso en denunciar como el contexto en el que se produjeron los hechos. Además, destaca la claridad, espontaneidad y solvencia de la declaración de la menor como elementos relevantes en la valoración probatoria.