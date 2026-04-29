Cuatro detenidos por el crimen del empresario Jesús Tavira: su cadáver estaba oculto en casa de un empleado

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas, tres hombres y una mujer de entre 35 y 45 años, por su vinculación con la desaparición y muerte violenta del hombre cuyos restos hallaron este martes en una vivienda ubicada a las afueras de Alicante, en el marco de la investigación abierta por la desaparición del empresario Jesús Tavira –de 63 años–, que se encontraba en paradero desconocido desde el pasado 18 de marzo. Su vehículo fue quemado tres días después en un barrio conflictivo barrio de la ciudad y puso en la pista de lo que había ocurrido a los investigadores.

Antes de que concluyeran las tareas de identificación del cuerpo encontrado este martes –en avanzado estado de descomposición y con múltiples heridas de arma blanca por todo el cuerpo– los investigadores tenían una certeza casi absoluta de que se trataba de Tavira, a quien se relacionó en su momento con el crimen de María del Carmen Martínez, la viuda del expresidente de la extinta Caja Mediterráneo (CAM), Vicente Sala. Además, la ropa y efectos personales hallados junto al cadáver fueron sido reconocidos por su familia.

Este miércoles se ha confirmado oficialmente. La Brigada Provincial de Policía Científica ha determinado que los restos corresponden al empresario desaparecido el pasado día 18 de marzo, tras realizar las correspondientes pruebas y cotejos lofoscópicos al cadáver. Según informa el CNP, inicialmente fueron arrestadas tres personas, dos varones y una mujer como presuntos autores de los delitos de asesinato, daños –por el incendio del vehículo– y robo con violencia –ya que en el momento de los hechos la víctima portaba diversos efectos de valor–. Y estas primeras detenciones llevaron a la de una cuarta persona, a quien se acusa de encubrimiento.

¿Vinculado al crimen de la CAM?

La viuda del expresidente de la CAM fue asesinada a tiros en el concesionario de automóviles propiedad de su familia, en 2016. El principal sospechoso era su yerno –Miguel López, que fue declarado no culpable por un jurado popular–, con quien Tavira había mantenido numerosos contactos telefónicos –más de 200– en los días previos al asesinato, aún sin resolver.

Aunque le interrogaron en varias ocasiones por ese motivo, los investigadores no pudieron acreditar la vinculación de Tavira con los hechos. Él alegó que las llamadas tenían que ver con la relación comercial entre ambos, ya que era el propietario de un desguace de vehículos próximo al concesionario de coches Novocar, donde mataron a María del Carmen Martínez.

Un empleado entre los detenidos

No obstante, hay datos que apuntan a que el asesinato de Tavira pudiera no tener ninguna vinculación con el de la viuda de la CAM. Sus restos se encontraban ocultos en el interior de un antiguo aljibe, que había sido tapado con cemento y escombros y posteriormente embaldosado, en la casa de uno de sus trabajadores, ubicada en la calle Geranio de la pedanía alicantina de Bacarot.

Según informa Policía Nacional, los investigadores pudieron confirmar sus sospechas iniciales en relación con la desaparición de Tavira este martes, que es cuando se desplegó un amplio dispositivo en el inmueble del empleado de Tavira y, tras varias horas de búsqueda, los agentes lograron encontrar el cadáver, envuelto en un plástico.

A continuación, fueron arrestados el empleado y su mujer –ambos de nacionalidad argelina, según fuentes cercanas al caso– así como un tercer hombre al que los investigadores señalan como presunto implicado en el crimen de Tavira. En último término se habría detenido al tercer varón y presunto encubridor. El móvil del crimen es económico y podría estar relacionado con un ajuste de cuentas por deudas.