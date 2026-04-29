El Tribunal de Instancia de Mislata (Valencia) ha acordado procesar a un ingeniero y a los propietarios del castillo hinchable que salió despedido por el viento en 2022, un suceso en el que murieron dos niñas de 4 y 8 años. La decisión se recoge en un auto en el que la magistrada aprecia indicios de dos delitos de homicidio por imprudencia grave y ordena la continuación del procedimiento abreviado contra los tres investigados.

En la misma resolución, la juez ha decidido el sobreseimiento del procedimiento respecto a un técnico municipal al no apreciar indicios suficientes de responsabilidad penal en su actuación en relación con la tramitación administrativa de la instalación.

La magistrada considera que existen indicios para sentar en el banquillo al ingeniero que firmó la documentación técnica y a los dos propietarios del hinchable. En concreto, les atribuye la posible comisión de dos homicidios por imprudencia grave por la muerte de las menores Vera y Cayetana durante la celebración de la feria de Navidad y Reyes en Mislata.

El accidente durante una feria de Navidad

Los hechos se produjeron el 4 de enero de 2022 en la calle Escultor Miquel Navarro, junto a la Plaza de la Libertad, durante la feria de Navidad y Reyes del municipio. Una atracción hinchable, instalada en la vía pública, se vio afectada por una fuerte ráfaga de viento que provocó su elevación parcial y posterior vuelco.

Según recoge el auto, varios menores se encontraban en el interior del hinchable en ese momento. Algunos quedaron atrapados y otros salieron despedidos. Dos niñas resultaron gravemente heridas tras impactar contra el suelo y fallecieron posteriormente.

Fallos en el anclaje y condiciones de seguridad

La resolución judicial detalla deficiencias en el sistema de sujeción del hinchable. El auto recoge que no se utilizaron cuerdas suficientes ni puntos de anclaje adecuados, y que parte del material empleado no estaba homologado para soportar la resistencia exigida.

La juez señala que los amarres eran insuficientes y que las cinchas utilizadas presentaban un estado de conservación deficiente. En su valoración, afirma que, de haberse utilizado un sistema de anclaje correcto y en buen estado, se habría evitado el desplazamiento de la atracción por el viento.

Además, subraya que la estructura pudo elevarse por su lateral derecho debido a ese anclaje incorrecto, lo que derivó en el vuelco del hinchable.

Cambio de ubicación y ausencia de supervisión

Otro de los elementos recogidos en el auto es la modificación del emplazamiento previsto para la instalación. El hinchable se situó aproximadamente a 70 metros del lugar inicialmente contemplado en el proyecto técnico aprobado por el Ayuntamiento de Mislata.

Según la juez, este cambio fue decidido por uno de los propietarios sin respetar el proyecto ni contar con una supervisión técnica efectiva. El documento también señala que el ingeniero no supervisó la instalación in situ ni verificó correctamente las condiciones del montaje.

Asimismo, se indica que no se realizó una comprobación completa de los puntos de anclaje ni de la resistencia de los elementos utilizados para fijar la atracción al suelo.

Actuación del ingeniero y del técnico municipal

En relación con el ingeniero, la resolución recoge que firmó la documentación necesaria para la instalación de la atracción en distintas ferias, pero no acompañó su certificación de material gráfico ni verificó de forma presencial la ubicación y montaje del hinchable en Mislata.

El auto añade que el día en que supuestamente realizó la supervisión, su terminal móvil se encontraba en la localidad de Elche (Alicante), y no en el municipio valenciano.

Respecto al técnico municipal investigado, la juez concluye que la normativa autonómica no obligaba a una inspección previa obligatoria por parte del Ayuntamiento, sino que esta era potestativa. Por ello, entiende que la ausencia de inspección no puede derivar en responsabilidad penal.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Mislata, gobernado por el PSPV, rechazó en enero abrir una comisión de investigación sobre el trágico accidente alegando que "no existían hechos nuevos determinantes" en la causa judicial que "justificaran o legitimaran la constitución de una comisión de investigación".

Sin embargo, en declaraciones a Libertad Digital, el concejal del PP en Mislata, Fernando Gandía, sostuvo que la iniciativa de su partido para investigar el accidente no respondía a intereses partidistas. De hecho, centró el debate en las familias afectadas: "Esto no es un tema político. No queremos utilizar políticamente a nadie porque aquí lo importante son las familias". Asimismo, añadió: "A estas familias les mataron a dos niñas, les da igual los colores políticos. Simplemente quieren respuestas".

Tras este auto, el procedimiento judicial continúa su curso y será ahora la justicia quien determine las responsabilidades penales de los tres procesados. Para los familiares de las menores, la decisión supone un nuevo avance en una causa que sigue abierta desde 2022.