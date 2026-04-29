Muere un hombre tras ser apuñalado en plena calle en Ibiza

Un hombre de 30 años ha muerto tras ser apuñalado este miércoles en la vía pública en Ibiza, junto al bar El Campito de la capital pitiusa, por una persona que se ha dado a la fuga.

Según ha informado el servicio de atención médica urgente 061, los facultativos desplazados hasta el lugar de los hechos no han podido reanimar al herido, que se encontraba en parada cardiorrespiratoria.

El apuñalamiento se ha producido en las inmediaciones del bar El Campito, de la Asociación de Vecinos de Playa de en Bossa, ubicado en la calle de las Encinas del núcleo turístico.

Una persona que en ese momento aparcaba en la zona ha sido quien se ha encontrado con el hombre. La mujer acababa de aparcar en la calle y estaba en el interior del vehículo, haciendo tiempo mientras miraba el móvil. En ese momento ha escuchado un golpe en la parte trasera del coche, momento en el que ha salido para ver qué pasaba.

Ensangrentado y sujetándose el torso con las manos

Ha sido entonces cuando ha visto al hombre, completamente ensangrentado y que se sujetaba el torso con las manos y que, finalmente, ha acabado desplomándose en el suelo. Muy nerviosa ha conseguido dar el aviso al 112. En ese momento, aunque el bar de la asociación de vecinos está cerrado, en la zona se encontraban algunos de los socios, que acuden a las clases que se imparten en el local social.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso a las 16:47 horas y se han movilizado con una ambulancia de soporte vital avanzado. Al llegar, los sanitarios se han encontrado al hombre en parada cardiorrespiratoria a consecuencia de una incisión con arma blanca en el hemitórax izquierdo.

A pesar de los intentos de estabilización, finalmente ha fallecido. En el lugar ha intervenido también la Policía Local.

Las fuerzas de seguridad buscan al agresor y trabajan para esclarecer las circunstancias de la agresión mortal.