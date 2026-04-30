A prisión los detenidos por el crimen de Jesús Tavira, vinculado a la viuda de la CAM

Tres de los detenidos por su implicación con el crimen del empresario alicantino Jesús Tavira, en su día vinculado con el asesinato a tiros en 2016 de la viuda del expresidente de Caja Mediterráneo, María del Carmen Martínez, han entrado en prisión provisional comunicada y sin fianza.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV), la magistrada titular de la plaza número 7 de la Sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, en funciones de guardia, ha decretado el envío a prisión del matrimonio que vivía en la casa donde fue hallado el cadáver de Tavira, que se ha acogido a su derecho a no declarar, y de otro hombre, que sí ha declarado ante la jueza.

La magistrada se ha inhibido de las actuaciones en las que figura el cuarto investigado, que ya tenía abiertas diligencias previas desde marzo por estos hechos tras recibir una denuncia por la desaparición de la víctima, por lo que la magistrada de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia es la competente para proseguir la investigación.

El cadáver de Tavira fue hallado el martes en una vivienda de la partida alicantina de Bacarot, sepultado a dos metros de profundidad en un antiguo pozo dentro de un plástico, bajo escombros y hormigón, sobre lo que se habían colocado baldosas para disimular el enterramiento.

Hallan en Alicante el cadáver del empresario Jesús Tavira, desaparecido en marzo, enterrado bajo más de dos metros de hormigón. Tavira era testigo en el caso del asesinato a tiros de la viuda del expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo https://t.co/JKJcvXLkK7 pic.twitter.com/F9Cjr9Yg1a — Europa Press (@europapress) April 29, 2026

El empresario, de 63 años, se encontraba en paradero desconocido desde el 18 de marzo y fue encontrado en avanzado estado de descomposición y con numerosas heridas de arma blanca.

En la mañana de este jueves, los cuatro detenidos habían pasado a disposición judicial después de que la Policía Nacional detuviera al matrimonio y a los otros dos individuos tanto por la desaparición del empresario como por su crimen y el incendio de su coche, que fue quemado el 21 de marzo en el barrio de Las Mil Viviendas.

Jesús Tavira saltó a los medios de comunicación a raíz del crimen a tiros en 2016 de María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Vicente Sala, porque en los días previos había mantenido más de 200 comunicaciones con el principal sospechoso, Miguel López, yerno de la víctima que fue declarado no culpable por un jurado popular.

Nunca se llegó a acreditar su vinculación y él siempre sostuvo que las llamadas se debían a una relación exclusivamente comercial con Miguel López, ya que era el propietario de un desguace de vehículos muy cercano al concesionario de coches Novocar, donde ocurrió el crimen sin resolver de María del Carmen Martínez.